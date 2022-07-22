https://ria.ru/20220722/dekriminalizatsiya-1804209487.html
Путин поручил узаконить полную или частичную декриминализацию для бизнеса
Путин поручил узаконить полную или частичную декриминализацию для бизнеса - РИА Новости, 22.07.2022
Путин поручил узаконить полную или частичную декриминализацию для бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил внести в законы изменения, предусматривавшие полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:27
2022-07-22T11:27
2022-07-22T11:47
михаил мишустин
вячеслав лебедев
россия
владимир путин
бизнес
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести в законы изменения, предусматривавшие полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательства, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Верховным Судом РФ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности (в том числе связанных с осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или аккредитации), за совершение которых не предусмотрена или не применяется ответственность в виде лишения свободы", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2022 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
https://ria.ru/20220721/putin-1804129033.html
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михаил мишустин, вячеслав лебедев, россия, владимир путин, бизнес
11:27 22.07.2022 (обновлено: 11:47 22.07.2022)
Путин поручил узаконить полную или частичную декриминализацию для бизнеса
Путин поручил внести в закон случаи полной или частичной декриминализации для бизнеса