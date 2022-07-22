https://ria.ru/20220722/britishairways-1804294054.html

Сотрудники British Airways перестали устраивать забастовки

Сотрудники British Airways перестали устраивать забастовки - РИА Новости, 22.07.2022

Сотрудники British Airways перестали устраивать забастовки

Сотрудники авиакомпании British Airways отменили забастовки после новости о повышении заработной платы, сообщила в пятницу газета Telegraph. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:34

2022-07-22T17:34

2022-07-22T17:34

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сотрудники авиакомпании British Airways отменили забастовки после новости о повышении заработной платы, сообщила в пятницу газета Telegraph."Никто не хотел летней забастовки в аэропорте Хитроу, но наши работники должны были бороться за то, что правильно. Это предложение появилось благодаря нашим усилиям", - цитирует издание Надин Хутон, главного куратора профсоюза GMB, представляющего интересы сотрудников перевозчика.Авиакомпания предложила увеличение зарплаты на пять процентов с 1 сентября и дополнительную прибавку в три процента с 1 декабря, в августе работникам также выплатят единовременный бонус в пять процентов, указано на сайте профсоюза.Голосование по предложению должно завершиться 5 августа, однако, как отмечает Telegraph, за его принятие уже проголосовали 75 процентов работников.Британские аэропорты уже на протяжении долгого времени испытывают трудности в работе на фоне нехватки рабочей силы после выхода страны из ЕС и пандемии коронавируса. В условиях закрытия границ им пришлось сократить огромное количество рабочих мест, что в итоге привело к значительным перебоям в работе.Глава Хитроу Джон Холланд-Кай ранее заявил, что на восстановление прежних показателей аэропортовой индустрии может потребоваться до полутора лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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