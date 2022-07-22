https://ria.ru/20220722/britaniya-1804406083.html

Британец, бросивший жену ради украинской беженки, приютил еще одну

Британец, бросивший жену ради украинской беженки, приютил еще одну - РИА Новости, 22.07.2022

Британец, бросивший жену ради украинской беженки, приютил еще одну

Житель Великобритании Энтони Гарнетт, бросивший жену ради беженки с Украины, пригласил жить в своем доме еще одну эмигрантку и ее молодого человека из... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T20:40

2022-07-22T20:40

2022-07-22T22:32

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Житель Великобритании Энтони Гарнетт, бросивший жену ради беженки с Украины, пригласил жить в своем доме еще одну эмигрантку и ее молодого человека из Кременчуга. Об этом он сам рассказал газете Daily Mail."Когда я узнал, что этим двоим украинцам нужна помощь, я сел и поговорил об этом с Софией. Я сказал, что было бы правильно позволить беженцам пожить у нас какое-то время, поскольку у нас есть вторая комната", — объяснил Гарнетт.Новая возлюбленная британца обрадовалась возможности "пожить с кем-то, кто говорит по-украински". Теперь она чувствует себя не такой одинокой и меньше скучает по дому, рассказала девушка журналистам.Как ранее писали местные таблоиды, уроженка Львова София Каркадым всего за десять дней пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе с женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, но уже через несколько дней глава семейства ушел к Каркадым, оставив двоих детей.После мужчина признался, что у него появились проблемы на работе из-за повышенного внимания со стороны прессы, его доходы резко упали.

https://ria.ru/20220721/ssha-1804133171.html

https://ria.ru/20220507/ukrainki-1787303364.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, великобритания, украина