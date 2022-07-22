20:40 22.07.2022 (обновлено: 22:32 22.07.2022)
Британец, бросивший жену ради украинской беженки, приютил еще одну
Британец Гарнетт, бросивший жену ради беженки из Львова, приютил украинскую пару
Город Скарборо, Северный Йоркшир, Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Житель Великобритании Энтони Гарнетт, бросивший жену ради беженки с Украины, пригласил жить в своем доме еще одну эмигрантку и ее молодого человека из Кременчуга. Об этом он сам рассказал газете Daily Mail.
"Когда я узнал, что этим двоим украинцам нужна помощь, я сел и поговорил об этом с Софией. Я сказал, что было бы правильно позволить беженцам пожить у нас какое-то время, поскольку у нас есть вторая комната", — объяснил Гарнетт.
Новая возлюбленная британца обрадовалась возможности "пожить с кем-то, кто говорит по-украински". Теперь она чувствует себя не такой одинокой и меньше скучает по дому, рассказала девушка журналистам.
Как ранее писали местные таблоиды, уроженка Львова София Каркадым всего за десять дней пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе с женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, но уже через несколько дней глава семейства ушел к Каркадым, оставив двоих детей.
После мужчина признался, что у него появились проблемы на работе из-за повышенного внимания со стороны прессы, его доходы резко упали.
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