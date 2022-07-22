Рейтинг@Mail.ru
Британец, бросивший жену ради украинской беженки, приютил еще одну - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/britaniya-1804406083.html
Британец, бросивший жену ради украинской беженки, приютил еще одну
Британец, бросивший жену ради украинской беженки, приютил еще одну - РИА Новости, 22.07.2022
Британец, бросивший жену ради украинской беженки, приютил еще одну
Житель Великобритании Энтони Гарнетт, бросивший жену ради беженки с Украины, пригласил жить в своем доме еще одну эмигрантку и ее молодого человека из... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T20:40
2022-07-22T22:32
в мире
великобритания
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728307587_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2cfee5450abadc3dc34481a0356a641c.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Житель Великобритании Энтони Гарнетт, бросивший жену ради беженки с Украины, пригласил жить в своем доме еще одну эмигрантку и ее молодого человека из Кременчуга. Об этом он сам рассказал газете Daily Mail."Когда я узнал, что этим двоим украинцам нужна помощь, я сел и поговорил об этом с Софией. Я сказал, что было бы правильно позволить беженцам пожить у нас какое-то время, поскольку у нас есть вторая комната", — объяснил Гарнетт.Новая возлюбленная британца обрадовалась возможности "пожить с кем-то, кто говорит по-украински". Теперь она чувствует себя не такой одинокой и меньше скучает по дому, рассказала девушка журналистам.Как ранее писали местные таблоиды, уроженка Львова София Каркадым всего за десять дней пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе с женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, но уже через несколько дней глава семейства ушел к Каркадым, оставив двоих детей.После мужчина признался, что у него появились проблемы на работе из-за повышенного внимания со стороны прессы, его доходы резко упали.
https://ria.ru/20220721/ssha-1804133171.html
https://ria.ru/20220507/ukrainki-1787303364.html
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728307587_77:89:2689:2048_1920x0_80_0_0_fe00ee688e4fda95b45adb98b2b43aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина
20:40 22.07.2022 (обновлено: 22:32 22.07.2022)
 
Британец, бросивший жену ради украинской беженки, приютил еще одну

Британец Гарнетт, бросивший жену ради беженки из Львова, приютил украинскую пару

© Depositphotos / SteveAllenГород Скарборо, Северный Йоркшир, Великобритания
Город Скарборо, Северный Йоркшир, Великобритания - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Depositphotos / SteveAllen
Город Скарборо, Северный Йоркшир, Великобритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Житель Великобритании Энтони Гарнетт, бросивший жену ради беженки с Украины, пригласил жить в своем доме еще одну эмигрантку и ее молодого человека из Кременчуга. Об этом он сам рассказал газете Daily Mail.
"Когда я узнал, что этим двоим украинцам нужна помощь, я сел и поговорил об этом с Софией. Я сказал, что было бы правильно позволить беженцам пожить у нас какое-то время, поскольку у нас есть вторая комната", — объяснил Гарнетт.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 19:55
В США раскрыли схему Байдена по финансированию украинских беженцев
Новая возлюбленная британца обрадовалась возможности "пожить с кем-то, кто говорит по-украински". Теперь она чувствует себя не такой одинокой и меньше скучает по дому, рассказала девушка журналистам.
Как ранее писали местные таблоиды, уроженка Львова София Каркадым всего за десять дней пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе с женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, но уже через несколько дней глава семейства ушел к Каркадым, оставив двоих детей.
После мужчина признался, что у него появились проблемы на работе из-за повышенного внимания со стороны прессы, его доходы резко упали.
Люди проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 08:00
Европа открыла себя для украинок
 
В миреВеликобританияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала