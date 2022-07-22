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Иностранные коллеги не рвут связей с Большим театром
Иностранные коллеги не рвут связей с Большим театром - РИА Новости, 22.07.2022
Иностранные коллеги не рвут связей с Большим театром
Зарубежные коллеги Большого театра остаются на связи и не рвут контактов, сообщил гендиректор театра Владимир Урин. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:43
2022-07-22T14:43
2022-07-22T14:58
культура
новости культуры
большой театр
владимир урин
театр
балет
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Зарубежные коллеги Большого театра остаются на связи и не рвут контактов, сообщил гендиректор театра Владимир Урин.Урин подчеркнул, что из-за проблем с логистикой нарушаются планы, которые были составлены на три года вперед."Я очень рад, что все наши коллеги, большинство наших коллег, понимают ситуацию, ведут с нами переговоры, чтобы проекты, которые мы придумываем, хотим осуществить, были, возможно, перенесены. Я очень надеюсь, что большинство этих проектов обязательно состоится", — отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, большой театр, владимир урин, театр, балет, куда сходить
14:43 22.07.2022 (обновлено: 14:58 22.07.2022)
Иностранные коллеги не рвут связей с Большим театром
Владимир Урин: зарубежные коллеги не рвут связи с Большим театром
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Зарубежные коллеги Большого театра остаются на связи и не рвут контактов, сообщил гендиректор театра Владимир Урин.
"Наши коллеги не рвут с нами контактов, они остаются с нами на связи. И как только изменится ситуация, изменится логистика, появятся возможности, я очень надеюсь, что эти связи будут восстанавливаться", — сказал он на пресс-конференции, посвященной планам театра на будущий сезон.
Урин подчеркнул, что из-за проблем с логистикой нарушаются планы, которые были составлены на три года вперед.
"Я очень рад, что все наши коллеги, большинство наших коллег, понимают ситуацию, ведут с нами переговоры, чтобы проекты, которые мы придумываем, хотим осуществить, были, возможно, перенесены. Я очень надеюсь, что большинство этих проектов обязательно состоится", — отметил он.