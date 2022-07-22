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Иностранные коллеги не рвут связей с Большим театром

Иностранные коллеги не рвут связей с Большим театром - РИА Новости, 22.07.2022

Иностранные коллеги не рвут связей с Большим театром

Зарубежные коллеги Большого театра остаются на связи и не рвут контактов, сообщил гендиректор театра Владимир Урин. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:43

2022-07-22T14:43

2022-07-22T14:58

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Зарубежные коллеги Большого театра остаются на связи и не рвут контактов, сообщил гендиректор театра Владимир Урин.Урин подчеркнул, что из-за проблем с логистикой нарушаются планы, которые были составлены на три года вперед."Я очень рад, что все наши коллеги, большинство наших коллег, понимают ситуацию, ведут с нами переговоры, чтобы проекты, которые мы придумываем, хотим осуществить, были, возможно, перенесены. Я очень надеюсь, что большинство этих проектов обязательно состоится", — отметил он.

https://ria.ru/20220722/litvinova-1804201211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, большой театр, владимир урин, театр, балет, куда сходить