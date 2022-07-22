https://ria.ru/20220722/boliviya-1804416789.html
Боливия находится на финальной стадии вступления в Меркосур
Боливия находится на финальной стадии вступления в Меркосур - РИА Новости, 22.07.2022
Боливия находится на финальной стадии вступления в Меркосур
Боливия находится на финальной стадии вступления в Меркосур, ей не хватает лишь одобрения Бразилии, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Боливии Рохелио... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:45
2022-07-22T21:45
2022-07-22T21:45
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уругвай
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ЛУКЕ (ПАРАГВАЙ)/САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 22 июл - РИА Новости. Боливия находится на финальной стадии вступления в Меркосур, ей не хватает лишь одобрения Бразилии, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Боливии Рохелио Майта."Мы уже прошли различные этапы, и могу сказать, что мы находимся на финальной стадии", - отметил он.Чтобы стать членами блока, все страны-члены должны дать согласие."Это уже сделали Уругвай, Парагвай и Аргентина, в случае с Бразилией - процедура должна пройти через конгресс. Мы ожидаем этого решения", - сказал Майта.Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
https://ria.ru/20220722/boliviya-1804400678.html
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бразилия, уругвай, парагвай
Боливия находится на финальной стадии вступления в Меркосур
Глава МИД Боливии Майта: страна находится на финальной стадии вступления в Меркосур