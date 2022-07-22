Рейтинг@Mail.ru
Боливия находится на финальной стадии вступления в Меркосур - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/boliviya-1804416789.html
Боливия находится на финальной стадии вступления в Меркосур
Боливия находится на финальной стадии вступления в Меркосур - РИА Новости, 22.07.2022
Боливия находится на финальной стадии вступления в Меркосур
Боливия находится на финальной стадии вступления в Меркосур, ей не хватает лишь одобрения Бразилии, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Боливии Рохелио... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:45
2022-07-22T21:45
бразилия
уругвай
парагвай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804404045_0:79:2988:1760_1920x0_80_0_0_a86fb1e8cf9efbb3244ff973f7e6a252.jpg
ЛУКЕ (ПАРАГВАЙ)/САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 22 июл - РИА Новости. Боливия находится на финальной стадии вступления в Меркосур, ей не хватает лишь одобрения Бразилии, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Боливии Рохелио Майта."Мы уже прошли различные этапы, и могу сказать, что мы находимся на финальной стадии", - отметил он.Чтобы стать членами блока, все страны-члены должны дать согласие."Это уже сделали Уругвай, Парагвай и Аргентина, в случае с Бразилией - процедура должна пройти через конгресс. Мы ожидаем этого решения", - сказал Майта.Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
https://ria.ru/20220722/boliviya-1804400678.html
https://ria.ru/20220624/boliviya-1797978856.html
бразилия
уругвай
парагвай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804404045_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_cd4d4784617083a76daf8f06d0e9975c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, уругвай, парагвай
21:45 22.07.2022
 
Боливия находится на финальной стадии вступления в Меркосур

Глава МИД Боливии Майта: страна находится на финальной стадии вступления в Меркосур

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Боливии Рохелио Майта
Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУКЕ (ПАРАГВАЙ)/САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 22 июл - РИА Новости. Боливия находится на финальной стадии вступления в Меркосур, ей не хватает лишь одобрения Бразилии, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Боливии Рохелио Майта.
"Мы уже прошли различные этапы, и могу сказать, что мы находимся на финальной стадии", - отметил он.
Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 20:21
В Боливии боятся, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую
Чтобы стать членами блока, все страны-члены должны дать согласие.
"Это уже сделали Уругвай, Парагвай и Аргентина, в случае с Бразилией - процедура должна пройти через конгресс. Мы ожидаем этого решения", - сказал Майта.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 19:19
Боливия выдала России обвиняемого в хищении 25 миллионов рублей
 
БразилияУругвайПарагвай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала