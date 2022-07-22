20:25 22.07.2022 (обновлено: 20:33 22.07.2022)
Боливия выступила против односторонних санкций
Глава МИД Боливии Майта выступил против содносторонних санкций
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Боливии Рохелио Майта
Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта. Архивное фото
ЛУКЕ (ПАРАГВАЙ)/САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 22 июл - РИА Новости. Боливия против односторонних санкций в отношении стран, включая Россию, они ни к чему хорошему не приводят, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Боливии Рохелио Майта.
"В целом, не только в отношении России, мы уже заявили, что мы против односторонних санкций, опыт показал, что они ни к чему хорошему не приводят, что они направлены на появление социального недовольства, чтобы были произведены политические изменения, и этот путь не принимает во внимание население", - сказал он.
Такие меры не решают проблемы, а напротив их увеличивают и усложняют, полагает Майта.
"В такой момент необходима дипломатия, но проблема в том, что мы не видим, чтобы хоть кто-то разговаривал. Дипломаты должны бы говорить до усталости, а когда устанут, продолжать идти по пути дипломатии", - сказал министр.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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