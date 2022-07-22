https://ria.ru/20220722/banki-1804275971.html

Внешнее управление в дочках иностранных банков вводить пока не будут

Внешнее управление в дочках иностранных банков вводить пока не будут - РИА Новости, 22.07.2022

Внешнее управление в дочках иностранных банков вводить пока не будут

ЦБ РФ не видит оснований для введения внешнего управления в "дочках" иностранных банков в России, а решения об их продаже выдаются индивидуально, в том числе... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:22

2022-07-22T15:22

2022-07-22T15:43

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ЦБ РФ не видит оснований для введения внешнего управления в "дочках" иностранных банков в России, а решения об их продаже выдаются индивидуально, в том числе учитывается, как к российским банкам относятся за рубежом, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается работы российских "дочек" иностранных банков и разрешения на их продажу, это решение действительно принимает правительственная комиссия, мы в ней участвуем. И эти решения будут подниматься каждый раз индивидуально, но, конечно, здесь учитывается тот фактор, какое отношение к "дочкам" наших российских компаний за рубежом", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ."Что касается внешнего управления, наша позиция заключается в том, что если российские "дочки" иностранных банков, а по нашему законодательству это российские банки, если они соблюдают все установленные нормативы, нормально работают с клиентами, проводят расчеты, никаких внешних управлений вводить не нужно. И, на наш взгляд, оснований для этого в настоящий момент нет", - добавила она.

https://ria.ru/20220411/interros-1782844204.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина