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Внешнее управление в дочках иностранных банков вводить пока не будут - РИА Новости, 22.07.2022
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Внешнее управление в дочках иностранных банков вводить пока не будут
Внешнее управление в дочках иностранных банков вводить пока не будут - РИА Новости, 22.07.2022
Внешнее управление в дочках иностранных банков вводить пока не будут
ЦБ РФ не видит оснований для введения внешнего управления в "дочках" иностранных банков в России, а решения об их продаже выдаются индивидуально, в том числе... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:22
2022-07-22T15:43
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ЦБ РФ не видит оснований для введения внешнего управления в "дочках" иностранных банков в России, а решения об их продаже выдаются индивидуально, в том числе учитывается, как к российским банкам относятся за рубежом, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается работы российских "дочек" иностранных банков и разрешения на их продажу, это решение действительно принимает правительственная комиссия, мы в ней участвуем. И эти решения будут подниматься каждый раз индивидуально, но, конечно, здесь учитывается тот фактор, какое отношение к "дочкам" наших российских компаний за рубежом", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ."Что касается внешнего управления, наша позиция заключается в том, что если российские "дочки" иностранных банков, а по нашему законодательству это российские банки, если они соблюдают все установленные нормативы, нормально работают с клиентами, проводят расчеты, никаких внешних управлений вводить не нужно. И, на наш взгляд, оснований для этого в настоящий момент нет", - добавила она.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
15:22 22.07.2022 (обновлено: 15:43 22.07.2022)
 
Внешнее управление в дочках иностранных банков вводить пока не будут

Набиуллина не нашла оснований для введения внешнего управления в дочках иностранных банков

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВывеска банка "Райффайзен" в Москве
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вывеска банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ЦБ РФ не видит оснований для введения внешнего управления в "дочках" иностранных банков в России, а решения об их продаже выдаются индивидуально, в том числе учитывается, как к российским банкам относятся за рубежом, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается работы российских "дочек" иностранных банков и разрешения на их продажу, это решение действительно принимает правительственная комиссия, мы в ней участвуем. И эти решения будут подниматься каждый раз индивидуально, но, конечно, здесь учитывается тот фактор, какое отношение к "дочкам" наших российских компаний за рубежом", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
"Что касается внешнего управления, наша позиция заключается в том, что если российские "дочки" иностранных банков, а по нашему законодательству это российские банки, если они соблюдают все установленные нормативы, нормально работают с клиентами, проводят расчеты, никаких внешних управлений вводить не нужно. И, на наш взгляд, оснований для этого в настоящий момент нет", - добавила она.
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