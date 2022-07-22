Рейтинг@Mail.ru
МИД Австрии рассчитывает на выполнение продуктовой сделки без задержек - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/avstriya-1804396598.html
МИД Австрии рассчитывает на выполнение продуктовой сделки без задержек
МИД Австрии рассчитывает на выполнение продуктовой сделки без задержек - РИА Новости, 22.07.2022
МИД Австрии рассчитывает на выполнение продуктовой сделки без задержек
МИД Австрии приветствует подписание в Стамбуле соглашений по зерновому вопросу, рассчитывает на их незамедлительное выполнение, говорится в заявлении... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T20:09
2022-07-22T20:09
цены на нефть
стамбул
россия
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794123_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_b97a37b0d86524dbff3746332277b351.jpg
ВЕНА, 22 июл - РИА Новости. МИД Австрии приветствует подписание в Стамбуле соглашений по зерновому вопросу, рассчитывает на их незамедлительное выполнение, говорится в заявлении министерства.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Мы приветствуем соглашения, подписанные сегодня Украиной, Турцией, Россией и ООН для разблокирования Чёрного моря для экспорта украинского зерна, в котором отчаянная нужда для преодоления глобального дефицита продовольствия, вызванного российской агрессией против Украины. Мы рассчитываем на их выполнение без задержек", - говорится в сообщении австрийского МИД в Twitter.
https://ria.ru/20220721/soglashenie-1804151843.html
стамбул
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794123_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8e8621955d7a425db5fbc8b81185c061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, стамбул, россия, украина, оон
20:09 22.07.2022
 
МИД Австрии рассчитывает на выполнение продуктовой сделки без задержек

МИД Австрии приветствует подписание соглашений по зерну и рассчитывает на их выполнение

CC BY 2.5 / Gryffindor / Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
CC BY 2.5 / Gryffindor /
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 22 июл - РИА Новости. МИД Австрии приветствует подписание в Стамбуле соглашений по зерновому вопросу, рассчитывает на их незамедлительное выполнение, говорится в заявлении министерства.
Ранее в пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Мы приветствуем соглашения, подписанные сегодня Украиной, Турцией, Россией и ООН для разблокирования Чёрного моря для экспорта украинского зерна, в котором отчаянная нужда для преодоления глобального дефицита продовольствия, вызванного российской агрессией против Украины. Мы рассчитываем на их выполнение без задержек", - говорится в сообщении австрийского МИД в Twitter.
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 22:25
США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции
 
Цены на нефтьСтамбулРоссияУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала