https://ria.ru/20220722/avstriya-1804396598.html

МИД Австрии рассчитывает на выполнение продуктовой сделки без задержек

МИД Австрии рассчитывает на выполнение продуктовой сделки без задержек - РИА Новости, 22.07.2022

МИД Австрии рассчитывает на выполнение продуктовой сделки без задержек

МИД Австрии приветствует подписание в Стамбуле соглашений по зерновому вопросу, рассчитывает на их незамедлительное выполнение, говорится в заявлении... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T20:09

2022-07-22T20:09

2022-07-22T20:09

цены на нефть

стамбул

россия

украина

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794123_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_b97a37b0d86524dbff3746332277b351.jpg

ВЕНА, 22 июл - РИА Новости. МИД Австрии приветствует подписание в Стамбуле соглашений по зерновому вопросу, рассчитывает на их незамедлительное выполнение, говорится в заявлении министерства.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Мы приветствуем соглашения, подписанные сегодня Украиной, Турцией, Россией и ООН для разблокирования Чёрного моря для экспорта украинского зерна, в котором отчаянная нужда для преодоления глобального дефицита продовольствия, вызванного российской агрессией против Украины. Мы рассчитываем на их выполнение без задержек", - говорится в сообщении австрийского МИД в Twitter.

https://ria.ru/20220721/soglashenie-1804151843.html

стамбул

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, стамбул, россия, украина, оон