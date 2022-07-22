https://ria.ru/20220722/avstriya-1804396598.html
МИД Австрии рассчитывает на выполнение продуктовой сделки без задержек
МИД Австрии рассчитывает на выполнение продуктовой сделки без задержек - РИА Новости, 22.07.2022
МИД Австрии рассчитывает на выполнение продуктовой сделки без задержек
МИД Австрии приветствует подписание в Стамбуле соглашений по зерновому вопросу, рассчитывает на их незамедлительное выполнение, говорится в заявлении... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T20:09
2022-07-22T20:09
2022-07-22T20:09
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ВЕНА, 22 июл - РИА Новости. МИД Австрии приветствует подписание в Стамбуле соглашений по зерновому вопросу, рассчитывает на их незамедлительное выполнение, говорится в заявлении министерства.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Мы приветствуем соглашения, подписанные сегодня Украиной, Турцией, Россией и ООН для разблокирования Чёрного моря для экспорта украинского зерна, в котором отчаянная нужда для преодоления глобального дефицита продовольствия, вызванного российской агрессией против Украины. Мы рассчитываем на их выполнение без задержек", - говорится в сообщении австрийского МИД в Twitter.
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РИА Новости
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цены на нефть, стамбул, россия, украина, оон
МИД Австрии рассчитывает на выполнение продуктовой сделки без задержек
МИД Австрии приветствует подписание соглашений по зерну и рассчитывает на их выполнение