https://ria.ru/20220722/artilleriya-1804170865.html

Офицер из группировки "Отважные" сравнил российскую и украинскую артиллерию

Офицер из группировки "Отважные" сравнил российскую и украинскую артиллерию - РИА Новости, 22.07.2022

Офицер из группировки "Отважные" сравнил российскую и украинскую артиллерию

Западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской, выяснили корреспонденты РИА Новости, побывавшие на позициях... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T06:16

2022-07-22T06:16

2022-07-22T09:20

специальная военная операция на украине

украина

россия

донецкая область

вооруженные силы рф

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лисичанск

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 22 июл — РИА Новости. Западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской, выяснили корреспонденты РИА Новости, побывавшие на позициях гаубичной батареи группировки "Отважные"."Превосходства артиллерии (у украинских войск. — Прим. ред.) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве", — заявил офицер Вооруженных сил, отвечая на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.Также он рассказал о личных мотивах участия в спецоперации на Украине."Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Так вот, я родом из Донецкой области. Ну, соответственно, здесь и пригодился", — заключил артиллерист.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220722/terminatory-1804166241.html

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От первого лица: военкор вместе с группировкой войск "Отважные" выехал на боевое задание От первого лица: военкор вместе с группировкой войск "Отважные" выехал на боевое задание 2022-07-22T06:16 true PT2M39S

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украина, россия, донецкая область, вооруженные силы рф, нато, в мире, лисичанск