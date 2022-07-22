https://ria.ru/20220722/artilleriya-1804170865.html
Офицер из группировки "Отважные" сравнил российскую и украинскую артиллерию
Офицер из группировки "Отважные" сравнил российскую и украинскую артиллерию - РИА Новости, 22.07.2022
Офицер из группировки "Отважные" сравнил российскую и украинскую артиллерию
Западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской, выяснили корреспонденты РИА Новости, побывавшие на позициях... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T06:16
2022-07-22T06:16
2022-07-22T09:20
специальная военная операция на украине
украина
россия
донецкая область
вооруженные силы рф
нато
в мире
лисичанск
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 22 июл — РИА Новости. Западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской, выяснили корреспонденты РИА Новости, побывавшие на позициях гаубичной батареи группировки "Отважные"."Превосходства артиллерии (у украинских войск. — Прим. ред.) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве", — заявил офицер Вооруженных сил, отвечая на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.Также он рассказал о личных мотивах участия в спецоперации на Украине."Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Так вот, я родом из Донецкой области. Ну, соответственно, здесь и пригодился", — заключил артиллерист.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220722/terminatory-1804166241.html
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От первого лица: военкор вместе с группировкой войск "Отважные" выехал на боевое задание
От первого лица: военкор вместе с группировкой войск "Отважные" выехал на боевое задание
2022-07-22T06:16
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украина, россия, донецкая область, вооруженные силы рф, нато, в мире, лисичанск
06:16 22.07.2022 (обновлено: 09:20 22.07.2022)
Офицер из группировки "Отважные" сравнил российскую и украинскую артиллерию
Офицер из "Отважных": у артиллерии Украины и НАТО нет превосходства над российской