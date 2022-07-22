https://ria.ru/20220722/arkhangelsk-1804253021.html

Порт Архангельска должен стать ключевым элементом СМП, заявил Цыбульский

Порт Архангельска должен стать ключевым элементом СМП, заявил Цыбульский - РИА Новости, 22.07.2022

Порт Архангельска должен стать ключевым элементом СМП, заявил Цыбульский

Глубоководный район морского порта Архангельск с круглогодичной навигацией должен стать ключевым элементом Архангельской опорной зоны развития в Арктике и... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:11

2022-07-22T14:11

2022-07-22T14:11

экономика

архангельск

архангельская область

архангельский траловый флот

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 июл – РИА Новости. Глубоководный район морского порта Архангельск с круглогодичной навигацией должен стать ключевым элементом Архангельской опорной зоны развития в Арктике и инфраструктуры Северного морского пути, заявил губернатор региона Александр Цыбульский на совещании под председательством министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.Совещание по развитию инвестиционного потенциала арктического региона прошло в Архангельске, на нем обсуждались вопросы реализации крупных инвестиционных проектов. На встрече была представлена информация о разработке комплексного плана по развитию Архангельского транспортного узла и проекте строительства глубоководного района морского порта Архангельск. Создание нового глубоководного района порта включено в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года."В новой экономической ситуации значение архангельского порта значительно возросло. Глубоководный район порта может стать ключевым элементом в инфраструктуре Северного морского пути, развитие которого сейчас – стратегическая задача, поставленная президентом России", - сказал Цыбульский.Он отметил, что суммарная проектная мощность глубоководного порта составит 37,9 миллиона тонн в год. Для реализации проекта необходимо строительство железной дороги протяженностью 70 километров и автомобильной – 50 километров. Суммарный объем капитальных затрат по проекту превышает 150 миллиардов рублей. При этом реализация проекта позволит создать в регионе 2,8 тысячи новых рабочих мест."Кроме того, транспортно-логистический потенциал области дополняется имеющимися у нас компетенциями в сфере судостроения и судоремонта. В целом машиностроение формирует 11,7% ВРП региона. И эта доля может возрасти. Если раньше ремонт судов осуществлялся большей частью за рубежом, теперь эти работы выполняют отечественные верфи. Поэтому сейчас поддержка проектов по направлениям судостроения и судоремонта особенно актуальна", – подчеркнул Цыбульский.Созданию нового судоремонтного производства в Архангельске на мероприятии было уделено отдельное внимание. Флот судоходных компаний, осуществляющих регулярные заходы в порт или работу в Архангельской области, превышает 260 судов. Это и суда класса "река-море", и суда ледокольного флота, а также промысловые суда.По словам главы региона, в Архангельской области широко представлены возможности проведения судоремонтных работ. Такими компетенциями обладает целый ряд предприятий: завод "Красная Кузница", база технического обслуживания Архангельского тралового флота, АО "Архангельская РЭБ флота", группа компаний "Оптимист" и судоремонтный завод "Лайский док". Всего в регионе действуют более 50 предприятий из числа малого и среднего бизнеса, занятых в судоремонте, осуществляющих сопутствующие работы, производство, поставку запчастей и комплектующих для ремонта судов. В отрасли судоремонта сегодня занято более 11 тысяч человек.Вместе с тем, добавил Цыбульский, для дальнейшего расширения возможностей судоремонта в регионе необходимо наращивать доковые мощности. Актуальность этого вопроса подтверждают прогнозы судовладельцев. Рост потребности в доковом ремонте арктического флота в Архангельске в ближайшие годы вырастет в 2,5 раза, что потребует приобретения как минимум одного дока мощностью девять тысяч тонн.

https://ria.ru/20220718/podderzhka-1803251105.html

https://ria.ru/20220624/pereselenie-1797936384.html

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экономика, архангельск, архангельская область, архангельский траловый флот