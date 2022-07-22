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Эксперт рассказал, почему Евросоюз снижает закупки алюминия из России - РИА Новости, 22.07.2022
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Эксперт рассказал, почему Евросоюз снижает закупки алюминия из России
Эксперт рассказал, почему Евросоюз снижает закупки алюминия из России - РИА Новости, 22.07.2022
Эксперт рассказал, почему Евросоюз снижает закупки алюминия из России
Страны Европы снижают закупку алюминия из России из-за того, что работа с отечественными производителями воспринимается ими как токсичная, также на ситуацию... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:14
2022-07-22T14:14
экономика
цены на нефть
россия
европа
евросоюз
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Страны Европы снижают закупку алюминия из России из-за того, что работа с отечественными производителями воспринимается ими как токсичная, также на ситуацию давит и фактор растущих цен на металл, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.Согласно данным статистической службы Евросоюза (Eurostat), опубликованным в четверг, европейские государства в мае импортировали из России 3,5 тысячи тонн плоского алюминиевого проката, что на 19% меньше, чем в апреле, и на 23% меньше, чем в мае 2021 года.По его словам, также на снижение поставок алюминия из РФ на европейский рынок действует и фактор цен."В мае стоимость алюминия на мировом рынке составила 3,1-3,4 тысячи долларов за тонну, тогда как месяцем ранее цена была 2,4 тысячи долларов. И ожидание глобальной рецессии, и замедление темпов производства различных отраслей – тоже факторы сокращения спроса на алюминий в мире в целом, и в ЕС, в частности", - сказал Деев.Кроме того, еще одной проблемой в поставках алюминия в Европу аналитик видит логистические трудности, мешающие российским компаниям работать по прежним маршрутам поставок.
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экономика, цены на нефть, россия, европа, евросоюз
14:14 22.07.2022
 
Эксперт рассказал, почему Евросоюз снижает закупки алюминия из России

Эксперт AMarkets Деев: ЕС воспринимает работу с российскими поставщиками как токсичную

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ
Производство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Страны Европы снижают закупку алюминия из России из-за того, что работа с отечественными производителями воспринимается ими как токсичная, также на ситуацию давит и фактор растущих цен на металл, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Согласно данным статистической службы Евросоюза (Eurostat), опубликованным в четверг, европейские государства в мае импортировали из России 3,5 тысячи тонн плоского алюминиевого проката, что на 19% меньше, чем в апреле, и на 23% меньше, чем в мае 2021 года.
"Сейчас мы наблюдаем результат того, что работа с российскими поставщиками-металлургами воспринимается в Европе как токсичная – организации в ЕС сами сокращают закупки алюминия из РФ", - отметил Деев.
По его словам, также на снижение поставок алюминия из РФ на европейский рынок действует и фактор цен.
"В мае стоимость алюминия на мировом рынке составила 3,1-3,4 тысячи долларов за тонну, тогда как месяцем ранее цена была 2,4 тысячи долларов. И ожидание глобальной рецессии, и замедление темпов производства различных отраслей – тоже факторы сокращения спроса на алюминий в мире в целом, и в ЕС, в частности", - сказал Деев.
Кроме того, еще одной проблемой в поставках алюминия в Европу аналитик видит логистические трудности, мешающие российским компаниям работать по прежним маршрутам поставок.
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