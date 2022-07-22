https://ria.ru/20220722/alyuminiy-1804253765.html

Эксперт рассказал, почему Евросоюз снижает закупки алюминия из России

Эксперт рассказал, почему Евросоюз снижает закупки алюминия из России - РИА Новости, 22.07.2022

Эксперт рассказал, почему Евросоюз снижает закупки алюминия из России

Страны Европы снижают закупку алюминия из России из-за того, что работа с отечественными производителями воспринимается ими как токсичная, также на ситуацию... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:14

2022-07-22T14:14

2022-07-22T14:14

экономика

цены на нефть

россия

европа

евросоюз

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Страны Европы снижают закупку алюминия из России из-за того, что работа с отечественными производителями воспринимается ими как токсичная, также на ситуацию давит и фактор растущих цен на металл, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.Согласно данным статистической службы Евросоюза (Eurostat), опубликованным в четверг, европейские государства в мае импортировали из России 3,5 тысячи тонн плоского алюминиевого проката, что на 19% меньше, чем в апреле, и на 23% меньше, чем в мае 2021 года.По его словам, также на снижение поставок алюминия из РФ на европейский рынок действует и фактор цен."В мае стоимость алюминия на мировом рынке составила 3,1-3,4 тысячи долларов за тонну, тогда как месяцем ранее цена была 2,4 тысячи долларов. И ожидание глобальной рецессии, и замедление темпов производства различных отраслей – тоже факторы сокращения спроса на алюминий в мире в целом, и в ЕС, в частности", - сказал Деев.Кроме того, еще одной проблемой в поставках алюминия в Европу аналитик видит логистические трудности, мешающие российским компаниям работать по прежним маршрутам поставок.

https://ria.ru/20181003/1529933174.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, европа, евросоюз