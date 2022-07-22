Эксперт рассказал, почему Евросоюз снижает закупки алюминия из России
Эксперт AMarkets Деев: ЕС воспринимает работу с российскими поставщиками как токсичную
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ
Производство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Страны Европы снижают закупку алюминия из России из-за того, что работа с отечественными производителями воспринимается ими как токсичная, также на ситуацию давит и фактор растущих цен на металл, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Согласно данным статистической службы Евросоюза (Eurostat), опубликованным в четверг, европейские государства в мае импортировали из России 3,5 тысячи тонн плоского алюминиевого проката, что на 19% меньше, чем в апреле, и на 23% меньше, чем в мае 2021 года.
"Сейчас мы наблюдаем результат того, что работа с российскими поставщиками-металлургами воспринимается в Европе как токсичная – организации в ЕС сами сокращают закупки алюминия из РФ", - отметил Деев.
По его словам, также на снижение поставок алюминия из РФ на европейский рынок действует и фактор цен.
"В мае стоимость алюминия на мировом рынке составила 3,1-3,4 тысячи долларов за тонну, тогда как месяцем ранее цена была 2,4 тысячи долларов. И ожидание глобальной рецессии, и замедление темпов производства различных отраслей – тоже факторы сокращения спроса на алюминий в мире в целом, и в ЕС, в частности", - сказал Деев.
Кроме того, еще одной проблемой в поставках алюминия в Европу аналитик видит логистические трудности, мешающие российским компаниям работать по прежним маршрутам поставок.
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