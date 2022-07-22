https://ria.ru/20220722/alaudinov-1804163186.html

Кадыров назначил командира спецотряда "Ахмат" секретарем Совбеза Чечни

Кадыров назначил командира спецотряда "Ахмат" секретарем Совбеза Чечни - РИА Новости, 22.07.2022

Кадыров назначил командира спецотряда "Ахмат" секретарем Совбеза Чечни

Помощник главы Чечни, командир спецотряда "Ахмат" Апты Алаудинов назначен секретарем Совбеза республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T01:07

2022-07-22T01:07

2022-07-22T01:08

чеченская республика (чечня)

политика

рамзан кадыров

апты алаудинов

россия

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ГРОЗНЫЙ, 22 июл — РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецотряда "Ахмат" Апты Алаудинов назначен секретарем Совбеза республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.Он выразил уверенность, что богатый опыт работы Алаудинова в правоохранительных органах лучшим образом скажется на общей работе ведомства. Глава региона также отметил его заслуги в ходе спецоперации в Донбассе."Под его грамотным командованием наши добровольцы совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили 36 населенных пунктов Луганской Народной Республики. Он на деле доказал свою приверженность и неподдельную любовь к нашему Отечеству", — добавил Кадыров.Согласно информации, опубликованной в статье на сайте МВД по Чеченской Республике, Алаудинов имеет звание генерал-майора полиции, является заслуженным юристом Чечни, имеет ордена Мужества и Кадырова. Работал начальником регионального управления по борьбе с организованной преступностью, занимал пост заместителя министра внутренних дел Чечни до 2021 года.

https://ria.ru/20220720/batalony-1803907038.html

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чеченская республика (чечня), политика, рамзан кадыров, апты алаудинов, россия