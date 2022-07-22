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Кадыров назначил командира спецотряда "Ахмат" секретарем Совбеза Чечни - РИА Новости, 22.07.2022
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Кадыров назначил командира спецотряда "Ахмат" секретарем Совбеза Чечни
Кадыров назначил командира спецотряда "Ахмат" секретарем Совбеза Чечни - РИА Новости, 22.07.2022
Кадыров назначил командира спецотряда "Ахмат" секретарем Совбеза Чечни
Помощник главы Чечни, командир спецотряда "Ахмат" Апты Алаудинов назначен секретарем Совбеза республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T01:07
2022-07-22T01:08
чеченская республика (чечня)
политика
рамзан кадыров
апты алаудинов
россия
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ГРОЗНЫЙ, 22 июл — РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецотряда "Ахмат" Апты Алаудинов назначен секретарем Совбеза республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.Он выразил уверенность, что богатый опыт работы Алаудинова в правоохранительных органах лучшим образом скажется на общей работе ведомства. Глава региона также отметил его заслуги в ходе спецоперации в Донбассе."Под его грамотным командованием наши добровольцы совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили 36 населенных пунктов Луганской Народной Республики. Он на деле доказал свою приверженность и неподдельную любовь к нашему Отечеству", — добавил Кадыров.Согласно информации, опубликованной в статье на сайте МВД по Чеченской Республике, Алаудинов имеет звание генерал-майора полиции, является заслуженным юристом Чечни, имеет ордена Мужества и Кадырова. Работал начальником регионального управления по борьбе с организованной преступностью, занимал пост заместителя министра внутренних дел Чечни до 2021 года.
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чеченская республика (чечня), политика, рамзан кадыров, апты алаудинов, россия
01:07 22.07.2022 (обновлено: 01:08 22.07.2022)
 
Кадыров назначил командира спецотряда "Ахмат" секретарем Совбеза Чечни

Кадыров сообщил о назначении командира отряда "Ахмат" Алаудинова секретарем Совбеза Чечни

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 22 июл — РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецотряда "Ахмат" Апты Алаудинов назначен секретарем Совбеза республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"В руководстве регионального Совета безопасности произведены изменения. По моей инициативе новым секретарем Совбеза назначен ... Апты Алаудинов. Прежний руководитель Аламбек Ясаев переведен на должность помощника главы ЧР", написал Кадыров в Telegram.

Он выразил уверенность, что богатый опыт работы Алаудинова в правоохранительных органах лучшим образом скажется на общей работе ведомства. Глава региона также отметил его заслуги в ходе спецоперации в Донбассе.
"Под его грамотным командованием наши добровольцы совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили 36 населенных пунктов Луганской Народной Республики. Он на деле доказал свою приверженность и неподдельную любовь к нашему Отечеству", — добавил Кадыров.
Согласно информации, опубликованной в статье на сайте МВД по Чеченской Республике, Алаудинов имеет звание генерал-майора полиции, является заслуженным юристом Чечни, имеет ордена Мужества и Кадырова. Работал начальником регионального управления по борьбе с организованной преступностью, занимал пост заместителя министра внутренних дел Чечни до 2021 года.
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Чеченская республика (Чечня)ПолитикаРамзан КадыровАпты АлаудиновРоссия
 
 
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