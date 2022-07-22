01:07 22.07.2022 (обновлено: 01:08 22.07.2022)
Кадыров назначил командира спецотряда "Ахмат" секретарем Совбеза Чечни
Кадыров сообщил о назначении командира отряда "Ахмат" Алаудинова секретарем Совбеза Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 22 июл — РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецотряда "Ахмат" Апты Алаудинов назначен секретарем Совбеза республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
"В руководстве регионального Совета безопасности произведены изменения. По моей инициативе новым секретарем Совбеза назначен ... Апты Алаудинов. Прежний руководитель Аламбек Ясаев переведен на должность помощника главы ЧР", — написал Кадыров в Telegram.
Он выразил уверенность, что богатый опыт работы Алаудинова в правоохранительных органах лучшим образом скажется на общей работе ведомства. Глава региона также отметил его заслуги в ходе спецоперации в Донбассе.
"Под его грамотным командованием наши добровольцы совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили 36 населенных пунктов Луганской Народной Республики. Он на деле доказал свою приверженность и неподдельную любовь к нашему Отечеству", — добавил Кадыров.
Согласно информации, опубликованной в статье на сайте МВД по Чеченской Республике, Алаудинов имеет звание генерал-майора полиции, является заслуженным юристом Чечни, имеет ордена Мужества и Кадырова. Работал начальником регионального управления по борьбе с организованной преступностью, занимал пост заместителя министра внутренних дел Чечни до 2021 года.