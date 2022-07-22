https://ria.ru/20220722/aktivnost-1804169282.html

Япония заявила о росте военной активности России на Дальнем Востоке

Япония заявила о росте военной активности России на Дальнем Востоке - РИА Новости, 22.07.2022

Япония заявила о росте военной активности России на Дальнем Востоке

Япония обеспокоена ростом числа вооружений, размещаемых Россией на Северных территориях, как Токио именует южные острова Курильской гряды, и намерено продолжать РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T05:06

2022-07-22T05:06

2022-07-22T05:06

япония

охотское море

китай

министерство обороны японии

токио

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ТОКИО, 22 июл — РИА Новости. Япония обеспокоена ростом числа вооружений, размещаемых Россией на Северных территориях, как Токио именует южные острова Курильской гряды, и намерено продолжать отслеживать военную активность РФ на Дальнем Востоке, говорится в ежегодном докладе министерства обороны страны "Белая книга обороны Японии".В частности, в докладе приводится пример размещения береговых ракетных комплексов "Бастион", проведения учений в Охотском море. Также перечислены совместные с Китаем учения, в том числе патрулирование регионов, примыкающих к территориальной границе Японии.В документе вновь утверждается, что правительство Японии считает южные острова Курильской гряды своими "исконными территориями".Белая книга обороны — ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. В пятницу он был представлен на рассмотрение правительства.

https://ria.ru/20220722/sotrudnichestvo-1804167236.html

япония

охотское море

китай

токио

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япония, охотское море, китай, министерство обороны японии, токио