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Япония заявила о росте военной активности России на Дальнем Востоке - РИА Новости, 22.07.2022
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Япония заявила о росте военной активности России на Дальнем Востоке
Япония заявила о росте военной активности России на Дальнем Востоке - РИА Новости, 22.07.2022
Япония заявила о росте военной активности России на Дальнем Востоке
Япония обеспокоена ростом числа вооружений, размещаемых Россией на Северных территориях, как Токио именует южные острова Курильской гряды, и намерено продолжать РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T05:06
2022-07-22T05:06
япония
охотское море
китай
министерство обороны японии
токио
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ТОКИО, 22 июл — РИА Новости. Япония обеспокоена ростом числа вооружений, размещаемых Россией на Северных территориях, как Токио именует южные острова Курильской гряды, и намерено продолжать отслеживать военную активность РФ на Дальнем Востоке, говорится в ежегодном докладе министерства обороны страны "Белая книга обороны Японии".В частности, в докладе приводится пример размещения береговых ракетных комплексов "Бастион", проведения учений в Охотском море. Также перечислены совместные с Китаем учения, в том числе патрулирование регионов, примыкающих к территориальной границе Японии.В документе вновь утверждается, что правительство Японии считает южные острова Курильской гряды своими "исконными территориями".Белая книга обороны — ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. В пятницу он был представлен на рассмотрение правительства.
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япония, охотское море, китай, министерство обороны японии, токио
05:06 22.07.2022
 
Япония заявила о росте военной активности России на Дальнем Востоке

Минобороны Японии обеспокоено ростом военной активности России на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на ночной Токио
Вид на ночной Токио - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ТОКИО, 22 июл — РИА Новости. Япония обеспокоена ростом числа вооружений, размещаемых Россией на Северных территориях, как Токио именует южные острова Курильской гряды, и намерено продолжать отслеживать военную активность РФ на Дальнем Востоке, говорится в ежегодном докладе министерства обороны страны "Белая книга обороны Японии".
"Наблюдается рост военной активности вооруженных сил России вокруг Японии, а также тенденция на продолжение размещения последнего вида вооружения на Дальнем Востоке. Необходимо отслеживать данные тенденции с высокой обеспокоенностью", — говорится в документе.
В частности, в докладе приводится пример размещения береговых ракетных комплексов "Бастион", проведения учений в Охотском море. Также перечислены совместные с Китаем учения, в том числе патрулирование регионов, примыкающих к территориальной границе Японии.
В документе вновь утверждается, что правительство Японии считает южные острова Курильской гряды своими "исконными территориями".
Белая книга обороны — ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. В пятницу он был представлен на рассмотрение правительства.
Солдаты Народно-освободительной армии Китая во время военных учений - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
03:59
Минобороны Японии обеспокоено усилением сотрудничества Китая с Россией
 
ЯпонияОхотское мореКитайМинистерство обороны ЯпонииТокио
 
 
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