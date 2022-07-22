Япония заявила о росте военной активности России на Дальнем Востоке
Минобороны Японии обеспокоено ростом военной активности России на Дальнем Востоке
Вид на ночной Токио. Архивное фото
ТОКИО, 22 июл — РИА Новости. Япония обеспокоена ростом числа вооружений, размещаемых Россией на Северных территориях, как Токио именует южные острова Курильской гряды, и намерено продолжать отслеживать военную активность РФ на Дальнем Востоке, говорится в ежегодном докладе министерства обороны страны "Белая книга обороны Японии".
"Наблюдается рост военной активности вооруженных сил России вокруг Японии, а также тенденция на продолжение размещения последнего вида вооружения на Дальнем Востоке. Необходимо отслеживать данные тенденции с высокой обеспокоенностью", — говорится в документе.
В частности, в докладе приводится пример размещения береговых ракетных комплексов "Бастион", проведения учений в Охотском море. Также перечислены совместные с Китаем учения, в том числе патрулирование регионов, примыкающих к территориальной границе Японии.
В документе вновь утверждается, что правительство Японии считает южные острова Курильской гряды своими "исконными территориями".
Белая книга обороны — ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. В пятницу он был представлен на рассмотрение правительства.