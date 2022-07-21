https://ria.ru/20220721/zelenskiy-1804075892.html
Зеленский опроверг информацию о том, что он в реанимации
Зеленский опроверг информацию о том, что он в реанимации - РИА Новости, 21.07.2022
Зеленский опроверг информацию о том, что он в реанимации
Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором опроверг информацию о том, что он в реанимации. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:39
2022-07-21T16:39
2022-07-21T16:39
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260714_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_b82bfe65eca8cd97f4c1b7450f42e57f.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором опроверг информацию о том, что он в реанимации."Нахожусь я в кабинете. Таким крепким, как сейчас, я себя еще никогда не чувствовал... При всем уважении к преклонному возрасту: 44 - это не 70", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его партии "Слуга народа".
https://ria.ru/20220720/pvo-1803873498.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260714_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_a20fd60afcd3edc0513b230906f01eaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский
Зеленский опроверг информацию о том, что он в реанимации
Зеленский опубликовал сообщение, в котором опроверг информацию о том, что он в реанимации