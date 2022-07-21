https://ria.ru/20220721/zelenskiy-1804075892.html

Зеленский опроверг информацию о том, что он в реанимации

Зеленский опроверг информацию о том, что он в реанимации - РИА Новости, 21.07.2022

Зеленский опроверг информацию о том, что он в реанимации

Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором опроверг информацию о том, что он в реанимации. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:39

2022-07-21T16:39

2022-07-21T16:39

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором опроверг информацию о том, что он в реанимации."Нахожусь я в кабинете. Таким крепким, как сейчас, я себя еще никогда не чувствовал... При всем уважении к преклонному возрасту: 44 - это не 70", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его партии "Слуга народа".

https://ria.ru/20220720/pvo-1803873498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир зеленский