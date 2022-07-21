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Российские военные уничтожили девять украинских пунктов управления

Российские военные уничтожили девять украинских пунктов управления - РИА Новости, 21.07.2022

Российские военные уничтожили девять украинских пунктов управления

Российская авиация и артиллерия поразили за сутки девять украинских пунктов управления и штаб-квартиру Службы безопасности Украины в Краматорске, следует из... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:05

2022-07-21T12:05

2022-07-21T12:21

специальная военная операция на украине

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили за сутки девять украинских пунктов управления и штаб-квартиру Службы безопасности Украины в Краматорске, следует из сводки Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, ситуация в днр и лнр