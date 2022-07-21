https://ria.ru/20220721/vs-1803975668.html
Российские военные уничтожили девять украинских пунктов управления
Российские военные уничтожили девять украинских пунктов управления - РИА Новости, 21.07.2022
Российские военные уничтожили девять украинских пунктов управления
Российская авиация и артиллерия поразили за сутки девять украинских пунктов управления и штаб-квартиру Службы безопасности Украины в Краматорске, следует из... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:05
2022-07-21T12:05
2022-07-21T12:21
специальная военная операция на украине
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6ff4f1978f8fcd13eee5e4274d2b50e.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили за сутки девять украинских пунктов управления и штаб-квартиру Службы безопасности Украины в Краматорске, следует из сводки Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e35a6cad5bb0f935e1dc446b96dfaae2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр
12:05 21.07.2022 (обновлено: 12:21 21.07.2022)
Российские военные уничтожили девять украинских пунктов управления
Минобороны: ВС России уничтожили девять пунктов управления ВСУ, в том числе с наемниками