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Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге пункта полиции - РИА Новости, 21.07.2022
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Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге пункта полиции
Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге пункта полиции - РИА Новости, 21.07.2022
Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге пункта полиции
Правоохранители задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в поджоге пункта полиции во Владивостоке 15 июля, сообщает городское УМВД РФ. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T06:40
2022-07-21T06:40
происшествия
россия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в поджоге пункта полиции во Владивостоке 15 июля, сообщает городское УМВД РФ.В краевом УМВД РИА Новости ранее сообщали, что в ночь на 15 июля в помещении опорного пункта полиции на улице Сахалинская, 56 произошел пожар, его оперативно потушили, никто не пострадал. В местных Telegram-каналах сообщалось, что той ночью на улице Сахалинской произошла драка с участием нескольких человек, а позже неизвестные неподалеку подожгли две иномарки. В сообщениях предполагалось, что хулиганы могут быть причастны и к пожару в пункте полиции."Сотрудники уголовного розыска городского УМВД установили личность гражданина, совершившего поджог. Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из ФСБ задержан 51-летний ранее неоднократно судимый житель дальневосточной столицы. Мужчина не стал отрицать своей вины", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Фигуранту грозит до пожизненного лишения свободы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
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происшествия, россия, владивосток
06:40 21.07.2022
 
Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге пункта полиции

Во Владивостоке задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге пункта полиции 15 июля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в поджоге пункта полиции во Владивостоке 15 июля, сообщает городское УМВД РФ.
В краевом УМВД РИА Новости ранее сообщали, что в ночь на 15 июля в помещении опорного пункта полиции на улице Сахалинская, 56 произошел пожар, его оперативно потушили, никто не пострадал. В местных Telegram-каналах сообщалось, что той ночью на улице Сахалинской произошла драка с участием нескольких человек, а позже неизвестные неподалеку подожгли две иномарки. В сообщениях предполагалось, что хулиганы могут быть причастны и к пожару в пункте полиции.
"Сотрудники уголовного розыска городского УМВД установили личность гражданина, совершившего поджог. Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из ФСБ задержан 51-летний ранее неоднократно судимый житель дальневосточной столицы. Мужчина не стал отрицать своей вины", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Фигуранту грозит до пожизненного лишения свободы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
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