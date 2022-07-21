https://ria.ru/20220721/vladivostok-1803928198.html
Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге пункта полиции
Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге пункта полиции - РИА Новости, 21.07.2022
Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге пункта полиции
Правоохранители задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в поджоге пункта полиции во Владивостоке 15 июля, сообщает городское УМВД РФ. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T06:40
2022-07-21T06:40
2022-07-21T06:40
происшествия
россия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в поджоге пункта полиции во Владивостоке 15 июля, сообщает городское УМВД РФ.В краевом УМВД РИА Новости ранее сообщали, что в ночь на 15 июля в помещении опорного пункта полиции на улице Сахалинская, 56 произошел пожар, его оперативно потушили, никто не пострадал. В местных Telegram-каналах сообщалось, что той ночью на улице Сахалинской произошла драка с участием нескольких человек, а позже неизвестные неподалеку подожгли две иномарки. В сообщениях предполагалось, что хулиганы могут быть причастны и к пожару в пункте полиции."Сотрудники уголовного розыска городского УМВД установили личность гражданина, совершившего поджог. Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из ФСБ задержан 51-летний ранее неоднократно судимый житель дальневосточной столицы. Мужчина не стал отрицать своей вины", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Фигуранту грозит до пожизненного лишения свободы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
https://ria.ru/20220626/peterburg-1798277640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, владивосток
Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге пункта полиции
Во Владивостоке задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге пункта полиции 15 июля
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в поджоге пункта полиции во Владивостоке 15 июля, сообщает городское УМВД РФ.
В краевом УМВД РИА Новости ранее сообщали, что в ночь на 15 июля в помещении опорного пункта полиции на улице Сахалинская, 56 произошел пожар, его оперативно потушили, никто не пострадал. В местных Telegram-каналах сообщалось, что той ночью на улице Сахалинской произошла драка с участием нескольких человек, а позже неизвестные неподалеку подожгли две иномарки. В сообщениях предполагалось, что хулиганы могут быть причастны и к пожару в пункте полиции.
"Сотрудники уголовного розыска городского УМВД установили личность гражданина, совершившего поджог. Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из ФСБ
задержан 51-летний ранее неоднократно судимый житель дальневосточной столицы. Мужчина не стал отрицать своей вины", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Фигуранту грозит до пожизненного лишения свободы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.