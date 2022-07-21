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Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге пункта полиции

Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге пункта полиции - РИА Новости, 21.07.2022

Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге пункта полиции

Правоохранители задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в поджоге пункта полиции во Владивостоке 15 июля, сообщает городское УМВД РФ. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T06:40

2022-07-21T06:40

2022-07-21T06:40

происшествия

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в поджоге пункта полиции во Владивостоке 15 июля, сообщает городское УМВД РФ.В краевом УМВД РИА Новости ранее сообщали, что в ночь на 15 июля в помещении опорного пункта полиции на улице Сахалинская, 56 произошел пожар, его оперативно потушили, никто не пострадал. В местных Telegram-каналах сообщалось, что той ночью на улице Сахалинской произошла драка с участием нескольких человек, а позже неизвестные неподалеку подожгли две иномарки. В сообщениях предполагалось, что хулиганы могут быть причастны и к пожару в пункте полиции."Сотрудники уголовного розыска городского УМВД установили личность гражданина, совершившего поджог. Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из ФСБ задержан 51-летний ранее неоднократно судимый житель дальневосточной столицы. Мужчина не стал отрицать своей вины", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Фигуранту грозит до пожизненного лишения свободы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, владивосток