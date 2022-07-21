https://ria.ru/20220721/vizy-1803977364.html

В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей американских виз дипломатам

В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей американских виз дипломатам - РИА Новости, 21.07.2022

В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей американских виз дипломатам

Ситуация с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:12

2022-07-21T12:12

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ситуация с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если кратко говорить, то отвратительная", - заявила Захарова, отвечая на вопрос о том, какова ситуация с выдачей американских виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН.

https://ria.ru/20220629/belgiya-1799020861.html

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