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В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей американских виз дипломатам - РИА Новости, 21.07.2022
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В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей американских виз дипломатам
В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей американских виз дипломатам - РИА Новости, 21.07.2022
В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей американских виз дипломатам
Ситуация с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.07.2022
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ситуация с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если кратко говорить, то отвратительная", - заявила Захарова, отвечая на вопрос о том, какова ситуация с выдачей американских виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН.
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сша, оон, в мире
12:12 21.07.2022 (обновлено: 12:29 21.07.2022)
 
В МИД прокомментировали ситуацию с выдачей американских виз дипломатам

Захарова: ситуация с выдачей американских виз российским дипломатам отвратительная

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ситуация с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если кратко говорить, то отвратительная", - заявила Захарова, отвечая на вопрос о том, какова ситуация с выдачей американских виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН.
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