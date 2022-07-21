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Патриарх Кирилл заявил об исчезновении веры в христианских странах - РИА Новости, 21.07.2022
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Патриарх Кирилл заявил об исчезновении веры в христианских странах
Патриарх Кирилл заявил об исчезновении веры в христианских странах - РИА Новости, 21.07.2022
Патриарх Кирилл заявил об исчезновении веры в христианских странах
Извращенное толкование Евангелия приводит к исчезновению веры в христианских странах, но Россия сохраняет себя от этого, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:12
2022-07-21T13:14
россия
москва
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
праздник казанской иконы божией матери
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Извращенное толкование Евангелия приводит к исчезновению веры в христианских странах, но Россия сохраняет себя от этого, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Вера везде исчезает – я имею в виду христианский мир – или деформируется так, что от нее уже ничего не остается. Потому что в приложение к Евангелию люди своевольно включают такую трактовку текстов и такое этически неверное толкование, которое приводит реально к упадку нравственной и духовной жизни в тех странах, которые считались христианскими. Для нас это не повод сказать "мы другие, мы лучше" – это было бы совершенно неправильно. Но для нас это повод сказать: "Мы другие, дай Бог, чтобы у нас хватило сил оставаться другими". Не с точки зрения политических противостояний или военных подходов, а речь идет исключительно о нравственном и духовном измерении нашей жизни", – сказал патриарх в проповеди после литургии в храме Казанской иконы Божией Матери на Красной площади Москвы.Русская православная церковь 21 июля отмечает день обретения иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых образов в России. Накануне праздника патриарх возглавил всенощное бдение в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе в Москве."Дай Бог, чтобы укреплялась вера людей, чтобы никакие соблазны не поколебали глубоких и сильных убеждений нашего народа", – заключил предстоятель Русской церкви.
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россия, москва, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), праздник казанской иконы божией матери
13:12 21.07.2022 (обновлено: 13:14 21.07.2022)
 
Патриарх Кирилл заявил об исчезновении веры в христианских странах

Патриарх Кирилл: вера исчезает в христианских странах, но Россия хранит себя от этого

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Извращенное толкование Евангелия приводит к исчезновению веры в христианских странах, но Россия сохраняет себя от этого, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Вера везде исчезает – я имею в виду христианский мир – или деформируется так, что от нее уже ничего не остается. Потому что в приложение к Евангелию люди своевольно включают такую трактовку текстов и такое этически неверное толкование, которое приводит реально к упадку нравственной и духовной жизни в тех странах, которые считались христианскими. Для нас это не повод сказать "мы другие, мы лучше" – это было бы совершенно неправильно. Но для нас это повод сказать: "Мы другие, дай Бог, чтобы у нас хватило сил оставаться другими". Не с точки зрения политических противостояний или военных подходов, а речь идет исключительно о нравственном и духовном измерении нашей жизни", – сказал патриарх в проповеди после литургии в храме Казанской иконы Божией Матери на Красной площади Москвы.
Русская православная церковь 21 июля отмечает день обретения иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых образов в России. Накануне праздника патриарх возглавил всенощное бдение в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе в Москве.
"Дай Бог, чтобы укреплялась вера людей, чтобы никакие соблазны не поколебали глубоких и сильных убеждений нашего народа", – заключил предстоятель Русской церкви.
Праздничная литургия в честь Казанской иконы Божией Матери проходит в Благовещенском соборе в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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