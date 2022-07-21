https://ria.ru/20220721/vera-1803996387.html

Патриарх Кирилл заявил об исчезновении веры в христианских странах

Патриарх Кирилл заявил об исчезновении веры в христианских странах - РИА Новости, 21.07.2022

Патриарх Кирилл заявил об исчезновении веры в христианских странах

Извращенное толкование Евангелия приводит к исчезновению веры в христианских странах, но Россия сохраняет себя от этого, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:12

2022-07-21T13:12

2022-07-21T13:14

россия

москва

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

праздник казанской иконы божией матери

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:331:2048:1483_1920x0_80_0_0_d4a9479b90bf309a4ea410a36d81ef96.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Извращенное толкование Евангелия приводит к исчезновению веры в христианских странах, но Россия сохраняет себя от этого, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Вера везде исчезает – я имею в виду христианский мир – или деформируется так, что от нее уже ничего не остается. Потому что в приложение к Евангелию люди своевольно включают такую трактовку текстов и такое этически неверное толкование, которое приводит реально к упадку нравственной и духовной жизни в тех странах, которые считались христианскими. Для нас это не повод сказать "мы другие, мы лучше" – это было бы совершенно неправильно. Но для нас это повод сказать: "Мы другие, дай Бог, чтобы у нас хватило сил оставаться другими". Не с точки зрения политических противостояний или военных подходов, а речь идет исключительно о нравственном и духовном измерении нашей жизни", – сказал патриарх в проповеди после литургии в храме Казанской иконы Божией Матери на Красной площади Москвы.Русская православная церковь 21 июля отмечает день обретения иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых образов в России. Накануне праздника патриарх возглавил всенощное бдение в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе в Москве."Дай Бог, чтобы укреплялась вера людей, чтобы никакие соблазны не поколебали глубоких и сильных убеждений нашего народа", – заключил предстоятель Русской церкви.

https://ria.ru/20220719/kazanskaya-1803574929.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), праздник казанской иконы божией матери