https://ria.ru/20220721/vengriya-1804092747.html

Венгрия сможет принимать допобъемы газа через южное и северное направление

Венгрия сможет принимать допобъемы газа через южное и северное направление - РИА Новости, 21.07.2022

Венгрия сможет принимать допобъемы газа через южное и северное направление

Венгрия предприняла меры для приема дополнительных объемов газа через южное направление и интерконнектор на границе с Австрией и Словакией, заявил глава МИД... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:30

2022-07-21T17:30

2022-07-21T17:30

цены на нефть

сергей лавров

венгрия

австрия

словакия

аэс "пакш"

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Венгрия предприняла меры для приема дополнительных объемов газа через южное направление и интерконнектор на границе с Австрией и Словакией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Физическая реальность остается физической реальностью. Без российских источников такое количество дополнительного газа в Европе закупить просто невозможно. Поэтому мы в Венгрии предприняли все необходимые меры, чтобы мы могли принять дополнительно такое количество газа через южное направление, через интерконнектор, который находится на границе со Словакией и Австрией, то есть ежедневно мы можем принять 20 миллионов кубометров", - сказал Сийярто после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.

https://ria.ru/20220715/vengriya-1802742839.html

венгрия

австрия

словакия

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цены на нефть, сергей лавров, венгрия, австрия, словакия, аэс "пакш", санкции в отношении россии