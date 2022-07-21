https://ria.ru/20220721/vengriya-1804092747.html
Венгрия сможет принимать допобъемы газа через южное и северное направление
Венгрия сможет принимать допобъемы газа через южное и северное направление - РИА Новости, 21.07.2022
Венгрия сможет принимать допобъемы газа через южное и северное направление
Венгрия предприняла меры для приема дополнительных объемов газа через южное направление и интерконнектор на границе с Австрией и Словакией, заявил глава МИД... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:30
2022-07-21T17:30
2022-07-21T17:30
цены на нефть
сергей лавров
венгрия
австрия
словакия
аэс "пакш"
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:195:2803:1772_1920x0_80_0_0_44f8d0764a690253f2c3842ec181f79c.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Венгрия предприняла меры для приема дополнительных объемов газа через южное направление и интерконнектор на границе с Австрией и Словакией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Физическая реальность остается физической реальностью. Без российских источников такое количество дополнительного газа в Европе закупить просто невозможно. Поэтому мы в Венгрии предприняли все необходимые меры, чтобы мы могли принять дополнительно такое количество газа через южное направление, через интерконнектор, который находится на границе со Словакией и Австрией, то есть ежедневно мы можем принять 20 миллионов кубометров", - сказал Сийярто после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
https://ria.ru/20220715/vengriya-1802742839.html
венгрия
австрия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e9c2949e43942d19f41244306cb14e53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сергей лавров, венгрия, австрия, словакия, аэс "пакш", санкции в отношении россии
Венгрия сможет принимать допобъемы газа через южное и северное направление
Глава МИД Венгрии Сийярто: страна примет допобъемы газа через южное и северное направление