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Венгрия сможет принимать допобъемы газа через южное и северное направление - РИА Новости, 21.07.2022
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Венгрия сможет принимать допобъемы газа через южное и северное направление
Венгрия сможет принимать допобъемы газа через южное и северное направление - РИА Новости, 21.07.2022
Венгрия сможет принимать допобъемы газа через южное и северное направление
Венгрия предприняла меры для приема дополнительных объемов газа через южное направление и интерконнектор на границе с Австрией и Словакией, заявил глава МИД... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:30
2022-07-21T17:30
цены на нефть
сергей лавров
венгрия
австрия
словакия
аэс "пакш"
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Венгрия предприняла меры для приема дополнительных объемов газа через южное направление и интерконнектор на границе с Австрией и Словакией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Физическая реальность остается физической реальностью. Без российских источников такое количество дополнительного газа в Европе закупить просто невозможно. Поэтому мы в Венгрии предприняли все необходимые меры, чтобы мы могли принять дополнительно такое количество газа через южное направление, через интерконнектор, который находится на границе со Словакией и Австрией, то есть ежедневно мы можем принять 20 миллионов кубометров", - сказал Сийярто после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
https://ria.ru/20220715/vengriya-1802742839.html
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цены на нефть, сергей лавров, венгрия, австрия, словакия, аэс "пакш", санкции в отношении россии
17:30 21.07.2022
 
Венгрия сможет принимать допобъемы газа через южное и северное направление

Глава МИД Венгрии Сийярто: страна примет допобъемы газа через южное и северное направление

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Венгрия предприняла меры для приема дополнительных объемов газа через южное направление и интерконнектор на границе с Австрией и Словакией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Физическая реальность остается физической реальностью. Без российских источников такое количество дополнительного газа в Европе закупить просто невозможно. Поэтому мы в Венгрии предприняли все необходимые меры, чтобы мы могли принять дополнительно такое количество газа через южное направление, через интерконнектор, который находится на границе со Словакией и Австрией, то есть ежедневно мы можем принять 20 миллионов кубометров", - сказал Сийярто после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
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Цены на нефтьСергей ЛавровВенгрияАвстрияСловакияАЭС "Пакш"Санкции в отношении России
 
 
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