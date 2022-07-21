https://ria.ru/20220721/ukraina-1803947205.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и село Новобахмутовка в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов и 5 мин калибрами 122 и 120... РИА Новости, 21.07.2022

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2022-07-21T10:01

2022-07-21T10:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сша

киев

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и село Новобахмутовка в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов и 5 мин калибрами 122 и 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

украина

сша

киев

донецк (днр)

петровский район

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в мире, донецкая народная республика, украина, сша, киев, нато, вооруженные силы украины, донецк (днр), петровский район