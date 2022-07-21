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Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803947205.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и село Новобахмутовка в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов и 5 мин калибрами 122 и 120... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:01
2022-07-21T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сша
киев
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и село Новобахмутовка в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов и 5 мин калибрами 122 и 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
донецкая народная республика
украина
сша
киев
донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецкая народная республика, украина, сша, киев, нато, вооруженные силы украины, донецк (днр), петровский район
10:01 21.07.2022 (обновлено: 10:13 21.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку

СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов и пять мин по Донецку и Новобахмутовке

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и село Новобахмутовка в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов и 5 мин калибрами 122 и 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 09.30 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСШАКиевНАТОВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)Петровский район
 
 
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