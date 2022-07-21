https://ria.ru/20220721/titan-1804150916.html

"ВСМПО-Ависма" может начать добывать сырье для производства титана в России

"ВСМПО-Ависма" может начать добывать сырье для производства титана в России - РИА Новости, 21.07.2022

"ВСМПО-Ависма" может начать добывать сырье для производства титана в России

Горнопромышленная компания "Титан" подала заявку в Роснедра на получение лицензии для разработки восточной части титано-циркониевого месторождения Центральное в РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T22:13

2022-07-21T22:13

2022-07-21T22:13

экономика

технологии

федор сидоров

россия

украина

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

всмпо-ависма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151909/85/1519098540_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_b9eda582792ca943d2982270a0dfeb91.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Горнопромышленная компания "Титан" подала заявку в Роснедра на получение лицензии для разработки восточной части титано-циркониевого месторождения Центральное в Тамбовской области, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В 2011 году Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство "ВСМПО-Ависма" о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ГПК "Титан"."ООО ГПК "Титан" подал заявку на включение в перечень лицензирования участка недр Восточной части месторождения Центральное. На основании этой заявки Роснедра начали готовить участок недр к лицензированию. Аукцион может быть проведен в конце текущего года. Стартовый платеж в ценах на полезные ископаемые на текущий момент составляет около 1,7 миллиарда рублей", - заявили в Роснедрах.В ведомстве пояснили, что запасы полезных ископаемых восточной части месторождения Центральное составляют: титана – около 6,4 миллиона тонн, циркония – около 830 тысяч тонн, фосфоритов – около 4 миллиона тонн, глауконита – около 56 миллионов тонн."Всего для "ВСМПО-Ависма" требуется ильменита более 100 тысяч тонн ежегодно, но в России в 2019 году было произведено только 3,1 тысячи тонн сырья для производства титана, а 75 тысяч тонн титанового пигмента и 46 тысяч тонн губчатого титана было произведено из импортного сырья. Украина при этом обеспечивала России более 80% необходимого", - прокомментировал ситуацию основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров."Разработка титанового месторождения может занять несколько лет, если не десятилетия. Ведь это и геологоразведочные работы, и необходимые технологии (они также преимущественно импортные), и собственно оборудование (также импорт)", - добавил он.По его словам, выход предприятия на полную мощность в ближайшее время обеспечит текущие потребности российской промышленности в ильменитовом концентрате на 20%, в циркониевом — на 100%.Основной вид деятельности ГПК "Титан" - геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр.Корпорация "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком.

https://ria.ru/20220421/samolety-1784494854.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220721/sanktsii-1804149688.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, федор сидоров, россия, украина, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), всмпо-ависма