https://ria.ru/20220721/stroitelstvo-1803982796.html

Восстановление после разрушения: в Мариуполе круглосуточно возводят дома

Восстановление после разрушения: в Мариуполе круглосуточно возводят дома - РИА Новости, 21.07.2022

Восстановление после разрушения: в Мариуполе круглосуточно возводят дома

Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ возводит новые жилые комплексы в пострадавшем в ходе спецоперации Мариуполе. Первые 6 из 12 домов планируют сдать уже в октябре 2022 года. Во все жилые помещения будут проведены горячая вода, отопление и электроснабжение.

2022-07-21T12:25

2022-07-21T12:25

2022-07-21T12:25

видео

мариуполь

строительство

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Территория комплекса будет благоустроена спортивными и детскими площадками, парковкой, а также зоной отдыха.

мариуполь

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Восстановление после разрушения: строители круглосуточно возводят новые дома в Мариуполе Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ возводит новые жилые комплексы в пострадавшем в ходе спецоперации Мариуполе. Первые 6 из 12 домов планируют сдать уже в октябре 2022 года. Во все жилые помещения будут проведены горячая вода, отопление и электроснабжение. Территория комплекса будет благоустроена спортивными и детскими площадками, парковкой, а также зоной отдыха. 2022-07-21T12:25 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, мариуполь, строительство, видео