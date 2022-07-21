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Восстановление после разрушения: в Мариуполе круглосуточно возводят дома - РИА Новости, 21.07.2022
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Восстановление после разрушения: в Мариуполе круглосуточно возводят дома
Восстановление после разрушения: в Мариуполе круглосуточно возводят дома - РИА Новости, 21.07.2022
Восстановление после разрушения: в Мариуполе круглосуточно возводят дома
Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ возводит новые жилые комплексы в пострадавшем в ходе спецоперации Мариуполе. Первые 6 из 12 домов планируют сдать уже в октябре 2022 года. Во все жилые помещения будут проведены горячая вода, отопление и электроснабжение.
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видео
мариуполь
строительство
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Территория комплекса будет благоустроена спортивными и детскими площадками, парковкой, а также зоной отдыха.
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Восстановление после разрушения: строители круглосуточно возводят новые дома в Мариуполе
Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ возводит новые жилые комплексы в пострадавшем в ходе спецоперации Мариуполе. Первые 6 из 12 домов планируют сдать уже в октябре 2022 года. Во все жилые помещения будут проведены горячая вода, отопление и электроснабжение. Территория комплекса будет благоустроена спортивными и детскими площадками, парковкой, а также зоной отдыха.
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видео, мариуполь, строительство, видео
Восстановление после разрушения: в Мариуполе круглосуточно возводят дома
Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ возводит новые жилые комплексы в пострадавшем в ходе спецоперации Мариуполе. Первые 6 из 12 домов планируют сдать уже в октябре 2022 года. Во все жилые помещения будут проведены горячая вода, отопление и электроснабжение.
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12:25 21.07.2022
 

Восстановление после разрушения: в Мариуполе круглосуточно возводят дома

Читать ria.ru в
Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ возводит новые жилые комплексы в пострадавшем в ходе спецоперации Мариуполе. Первые 6 из 12 домов планируют сдать уже в октябре 2022 года. Во все жилые помещения будут проведены горячая вода, отопление и электроснабжение.
Территория комплекса будет благоустроена спортивными и детскими площадками, парковкой, а также зоной отдыха.
 
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