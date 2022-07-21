https://ria.ru/20220721/stroitelstvo-1803982796.html
Восстановление после разрушения: в Мариуполе круглосуточно возводят дома
Восстановление после разрушения: в Мариуполе круглосуточно возводят дома - РИА Новости, 21.07.2022
Восстановление после разрушения: в Мариуполе круглосуточно возводят дома
Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ возводит новые жилые комплексы в пострадавшем в ходе спецоперации Мариуполе. Первые 6 из 12 домов планируют сдать уже в октябре 2022 года. Во все жилые помещения будут проведены горячая вода, отопление и электроснабжение.
2022-07-21T12:25
2022-07-21T12:25
2022-07-21T12:25
видео
мариуполь
строительство
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Территория комплекса будет благоустроена спортивными и детскими площадками, парковкой, а также зоной отдыха.
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Восстановление после разрушения: строители круглосуточно возводят новые дома в Мариуполе
Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ возводит новые жилые комплексы в пострадавшем в ходе спецоперации Мариуполе. Первые 6 из 12 домов планируют сдать уже в октябре 2022 года. Во все жилые помещения будут проведены горячая вода, отопление и электроснабжение. Территория комплекса будет благоустроена спортивными и детскими площадками, парковкой, а также зоной отдыха.
2022-07-21T12:25
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PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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видео, мариуполь, строительство, видео
Восстановление после разрушения: в Мариуполе круглосуточно возводят дома
Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ возводит новые жилые комплексы в пострадавшем в ходе спецоперации Мариуполе. Первые 6 из 12 домов планируют сдать уже в октябре 2022 года. Во все жилые помещения будут проведены горячая вода, отопление и электроснабжение.
2022-07-21T12:25
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PT1M38S
Восстановление после разрушения: в Мариуполе круглосуточно возводят дома
Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ возводит новые жилые комплексы в пострадавшем в ходе спецоперации Мариуполе. Первые 6 из 12 домов планируют сдать уже в октябре 2022 года. Во все жилые помещения будут проведены горячая вода, отопление и электроснабжение.