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В США раскрыли схему Байдена по финансированию украинских беженцев - РИА Новости, 21.07.2022
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В США раскрыли схему Байдена по финансированию украинских беженцев
В США раскрыли схему Байдена по финансированию украинских беженцев - РИА Новости, 21.07.2022
В США раскрыли схему Байдена по финансированию украинских беженцев
На программу помощи украинцам по переезду в Соединенные Штаты Uniting for Ukraine будут тратить деньги из государственного бюджета, но при этом средства будет... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:55
2022-07-21T22:46
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. На программу помощи украинцам по переезду в Соединенные Штаты Uniting for Ukraine будут тратить деньги из государственного бюджета, но при этом средства будет сложнее отследить, пишет в National Interest сотрудник Центра исследования иммиграции Найла Раш.По программе Uniting for Ukraine граждане Украины, а также их ближайшие родственники, могут приехать в Соединенные Штаты и временно остаться жить в стране на период до двух лет при наличии в США финансового спонсора. Uniting for Ukraine была анонсирована главой Белого дома Джо Байденом как благотворительный проект, использующий только частные средства."И все-таки "частная" программа финансируется из карманов налогоплательщиков", — говорится в материале.Как отметила эксперт, спонсор-участник Uniting for Ukraine может оплатить дорогу до США украинцам бюджетными деньгами. Также беженцы по прибытии в страну имеют право на получение государственного социального пособия.В отличие от официальной программы помощи мигрантам, ежегодно устанавливающей ограничение на количество въезжающих, новая программа Байдена "проходит под всеми радарами", когда речь заходит об отчетности. Иными словами, Вашингтон создал механизм упрощенного въезда в страну для неограниченного числа украинцев за счет федеральных средств, объяснила автор.
https://ria.ru/20220701/pomosch-1799445626.html
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в мире, джо байден, сша, украина
19:55 21.07.2022 (обновлено: 22:46 21.07.2022)
 
В США раскрыли схему Байдена по финансированию украинских беженцев

NI: на программу Байдена для упрощенного приезда украинцев в США пойдут бюджетные средства

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. На программу помощи украинцам по переезду в Соединенные Штаты Uniting for Ukraine будут тратить деньги из государственного бюджета, но при этом средства будет сложнее отследить, пишет в National Interest сотрудник Центра исследования иммиграции Найла Раш.
По программе Uniting for Ukraine граждане Украины, а также их ближайшие родственники, могут приехать в Соединенные Штаты и временно остаться жить в стране на период до двух лет при наличии в США финансового спонсора. Uniting for Ukraine была анонсирована главой Белого дома Джо Байденом как благотворительный проект, использующий только частные средства.
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"И все-таки "частная" программа финансируется из карманов налогоплательщиков", — говорится в материале.
Как отметила эксперт, спонсор-участник Uniting for Ukraine может оплатить дорогу до США украинцам бюджетными деньгами. Также беженцы по прибытии в страну имеют право на получение государственного социального пособия.
В отличие от официальной программы помощи мигрантам, ежегодно устанавливающей ограничение на количество въезжающих, новая программа Байдена "проходит под всеми радарами", когда речь заходит об отчетности. Иными словами, Вашингтон создал механизм упрощенного въезда в страну для неограниченного числа украинцев за счет федеральных средств, объяснила автор.
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