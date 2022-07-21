https://ria.ru/20220721/spetsoperatsiya-1803997490.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.07.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.07.2022 - РИА Новости, 21.07.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.07.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:54

2022-07-21T13:54

2022-07-21T13:54

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 21 июля 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы приближаются к Соледару. Украинским войскам все труднее сдерживать наступление на город, так как союзные подразделения идут сразу с нескольких направлений, рассказал военнослужащий артподразделения Народной милиции ЛНР. По данным разведки Луганской Народной Республики в районы Соледара и Артёмовска прибывают иностранные инструкторы вместе с вооружением, которое поставил Запад, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 260 самолетов, 144 вертолета, 1577 беспилотников, 356 зенитных ракетных комплексов, 762 реактивные системы залпового огня, 4135 танков и других бронемашин, 3174 орудия полевой артиллерии и 4413 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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