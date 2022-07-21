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Российские военные с начала спецоперации уничтожили 260 самолетов
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 260 самолетов - РИА Новости, 21.07.2022
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 260 самолетов
Вооруженные силы России с начала спецоперации на Украине уничтожили 260 украинских самолётов и 1577 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:19
2022-07-21T12:19
2022-07-21T12:19
специальная военная операция на украине
технологии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России с начала спецоперации на Украине уничтожили 260 украинских самолётов и 1577 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1577 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3174 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4413 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии, ситуация в днр и лнр
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 260 самолетов
Минобороны: ВС России с начала спецоперации уничтожили 260 самолетов и 1577 дронов