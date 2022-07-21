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Правительство выделило телеканалу "Спас" 250 миллионов рублей - РИА Новости, 21.07.2022
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Правительство выделило телеканалу "Спас" 250 миллионов рублей
Правительство выделило телеканалу "Спас" 250 миллионов рублей - РИА Новости, 21.07.2022
Правительство выделило телеканалу "Спас" 250 миллионов рублей
Правительство России выделило из резервного фонда 250 млн рублей телеканалу "Спас", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T21:58
2022-07-21T21:58
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Правительство России выделило из резервного фонда 250 млн рублей телеканалу "Спас", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Выделить в 2022 году Минцифры России в целях предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд православного телевидения на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности Первого общественного православного телеканала "Спас" … бюджетные ассигнования в размере 250000 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в документе.Уточняется, что Минцифры необходимо осуществить контроль за эффективным использованием бюджетных ассигнований.
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россия
21:58 21.07.2022
 
Правительство выделило телеканалу "Спас" 250 миллионов рублей

Правительство выделило телеканалу "Спас" 250 миллионов рублей из резервного фонда

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Правительство России выделило из резервного фонда 250 млн рублей телеканалу "Спас", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2022 году Минцифры России в целях предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд православного телевидения на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности Первого общественного православного телеканала "Спас" … бюджетные ассигнования в размере 250000 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в документе.
Уточняется, что Минцифры необходимо осуществить контроль за эффективным использованием бюджетных ассигнований.
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