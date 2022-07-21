https://ria.ru/20220721/soglashenie-1804151843.html
США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции
США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции - РИА Новости, 21.07.2022
США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции
США приветствуют предстоящее в пятницу подписание соглашения в Стамбуле об экспорте зерна с Украины и высоко ценят вклад вовлеченных в этот процесс сторон,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T22:25
2022-07-21T22:25
2022-07-21T22:27
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. США приветствуют предстоящее в пятницу подписание соглашения в Стамбуле об экспорте зерна с Украины и высоко ценят вклад вовлеченных в этот процесс сторон, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы будем приветствовать любое соглашение такого рода и высоко ценим тяжелую работу, которую проделывает генеральный секретарь ООН и наши турецкие союзники", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать готовящееся в Стамбуле подписание документа по "зерновому вопросу".Он добавил, что не только США, но также их партнеры неоднократно призывали к заключению такого соглашения на различных международных площадках.
https://ria.ru/20220721/zerno-1804137232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, стамбул, оон
22:25 21.07.2022 (обновлено: 22:27 21.07.2022)
США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции
Представитель Госдепа: США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции