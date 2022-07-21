https://ria.ru/20220721/soglashenie-1804151843.html

США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции

США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции - РИА Новости, 21.07.2022

США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции

США приветствуют предстоящее в пятницу подписание соглашения в Стамбуле об экспорте зерна с Украины и высоко ценят вклад вовлеченных в этот процесс сторон,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T22:25

2022-07-21T22:25

2022-07-21T22:27

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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. США приветствуют предстоящее в пятницу подписание соглашения в Стамбуле об экспорте зерна с Украины и высоко ценят вклад вовлеченных в этот процесс сторон, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы будем приветствовать любое соглашение такого рода и высоко ценим тяжелую работу, которую проделывает генеральный секретарь ООН и наши турецкие союзники", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать готовящееся в Стамбуле подписание документа по "зерновому вопросу".Он добавил, что не только США, но также их партнеры неоднократно призывали к заключению такого соглашения на различных международных площадках.

https://ria.ru/20220721/zerno-1804137232.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, сша, стамбул, оон