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США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции - РИА Новости, 21.07.2022
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США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции
США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции - РИА Новости, 21.07.2022
США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции
США приветствуют предстоящее в пятницу подписание соглашения в Стамбуле об экспорте зерна с Украины и высоко ценят вклад вовлеченных в этот процесс сторон,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T22:25
2022-07-21T22:27
в мире
цены на нефть
сша
стамбул
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. США приветствуют предстоящее в пятницу подписание соглашения в Стамбуле об экспорте зерна с Украины и высоко ценят вклад вовлеченных в этот процесс сторон, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы будем приветствовать любое соглашение такого рода и высоко ценим тяжелую работу, которую проделывает генеральный секретарь ООН и наши турецкие союзники", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать готовящееся в Стамбуле подписание документа по "зерновому вопросу".Он добавил, что не только США, но также их партнеры неоднократно призывали к заключению такого соглашения на различных международных площадках.
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в мире, цены на нефть, сша, стамбул, оон
22:25 21.07.2022 (обновлено: 22:27 21.07.2022)
 
США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции

Представитель Госдепа: США приветствуют подписание соглашения по экспорту зерна в Турции

© РИА Новости / Дмитрий МакеевУборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. США приветствуют предстоящее в пятницу подписание соглашения в Стамбуле об экспорте зерна с Украины и высоко ценят вклад вовлеченных в этот процесс сторон, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы будем приветствовать любое соглашение такого рода и высоко ценим тяжелую работу, которую проделывает генеральный секретарь ООН и наши турецкие союзники", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать готовящееся в Стамбуле подписание документа по "зерновому вопросу".
Он добавил, что не только США, но также их партнеры неоднократно призывали к заключению такого соглашения на различных международных площадках.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 20:17
В Стамбуле подпишут соглашение по экспорту украинского зерна
 
В миреЦены на нефтьСШАСтамбулООН
 
 
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