Рейтинг@Mail.ru
Станцию скорой помощи из модульных блоков начали строить в Кашире - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220721/skoraya-1803986812.html
Станцию скорой помощи из модульных блоков начали строить в Кашире
Станцию скорой помощи из модульных блоков начали строить в Кашире - РИА Новости, 21.07.2022
Станцию скорой помощи из модульных блоков начали строить в Кашире
Строительство станции скорой помощи с применением модульных технологий началось в городском округе Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:39
2022-07-21T12:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
кашира
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803984183_0:0:1221:687_1920x0_80_0_0_db3fdbae4e5ca1d332a63b151610dab6.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Строительство станции скорой помощи с применением модульных технологий началось в городском округе Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.Новый объект здравоохранения будет построен в рамках госпрограммы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". В новом здании предусмотрены помещения диспетчерской службы, стерилизационный и хозяйственный отделы, технические и административные помещения, а также кабинеты оказания первой медицинской помощи. Площадь строения составит около 3,5 тысяч квадратных метров."В городском округе Кашира строители приступили к устройству котлована будущей станции скорой медицинской помощи. Всего до конца года по модульной технологии построят 8 медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220608/mashiny-1794072050.html
московская область (подмосковье)
кашира
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803984183_128:0:1140:759_1920x0_80_0_0_76827f637c445212df0d1e3b87129991.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), кашира, общество, здоровье - общество
12:39 21.07.2022
 

Станцию скорой помощи из модульных блоков начали строить в Кашире

© Фото : Министерство стройкомплекса МОСтанцию скорой помощи из модульных блоков начали строить в Кашире
Станцию скорой помощи из модульных блоков начали строить в Кашире - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Министерство стройкомплекса МО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Строительство станции скорой помощи с применением модульных технологий началось в городском округе Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.
Новый объект здравоохранения будет построен в рамках госпрограммы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". В новом здании предусмотрены помещения диспетчерской службы, стерилизационный и хозяйственный отделы, технические и административные помещения, а также кабинеты оказания первой медицинской помощи. Площадь строения составит около 3,5 тысяч квадратных метров.
"В городском округе Кашира строители приступили к устройству котлована будущей станции скорой медицинской помощи. Всего до конца года по модульной технологии построят 8 медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 17:59Новости Подмосковья
Еще 100 машин скорой помощи заменят в Подмосковье в текущем году
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КашираОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала