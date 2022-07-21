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Станцию скорой помощи из модульных блоков начали строить в Кашире
Станцию скорой помощи из модульных блоков начали строить в Кашире - РИА Новости, 21.07.2022
Станцию скорой помощи из модульных блоков начали строить в Кашире
Строительство станции скорой помощи с применением модульных технологий началось в городском округе Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:39
2022-07-21T12:39
2022-07-21T12:39
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Строительство станции скорой помощи с применением модульных технологий началось в городском округе Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.Новый объект здравоохранения будет построен в рамках госпрограммы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". В новом здании предусмотрены помещения диспетчерской службы, стерилизационный и хозяйственный отделы, технические и административные помещения, а также кабинеты оказания первой медицинской помощи. Площадь строения составит около 3,5 тысяч квадратных метров."В городском округе Кашира строители приступили к устройству котлована будущей станции скорой медицинской помощи. Всего до конца года по модульной технологии построят 8 медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220608/mashiny-1794072050.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), кашира, общество, здоровье - общество