https://ria.ru/20220721/skoraya-1803986812.html

Станцию скорой помощи из модульных блоков начали строить в Кашире

Станцию скорой помощи из модульных блоков начали строить в Кашире - РИА Новости, 21.07.2022

Станцию скорой помощи из модульных блоков начали строить в Кашире

Строительство станции скорой помощи с применением модульных технологий началось в городском округе Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:39

2022-07-21T12:39

2022-07-21T12:39

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кашира

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здоровье - общество

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Строительство станции скорой помощи с применением модульных технологий началось в городском округе Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.Новый объект здравоохранения будет построен в рамках госпрограммы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". В новом здании предусмотрены помещения диспетчерской службы, стерилизационный и хозяйственный отделы, технические и административные помещения, а также кабинеты оказания первой медицинской помощи. Площадь строения составит около 3,5 тысяч квадратных метров."В городском округе Кашира строители приступили к устройству котлована будущей станции скорой медицинской помощи. Всего до конца года по модульной технологии построят 8 медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220608/mashiny-1794072050.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), кашира, общество, здоровье - общество