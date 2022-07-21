Слушания по вопросу референдума о независимости Шотландии пройдут в октябре
Суд Британии назначил слушания по вопросу референдума о независимости Шотландии на октябрь
© AP Photo / Scott HeppellФлаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге
© AP Photo / Scott Heppell
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Верховный суд Британии предварительно назначил слушания по возможности проведения референдума о независимости Шотландии на 11-12 октября.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о предложении провести 19 октября 2023 года референдум о независимости Шотландии от Великобритании. В письме, которое было опубликовано на сайте правительства Шотландии, отмечалось, что было принято решение передать в Верховный суд Великобритании вопрос о том, относится ли законопроект шотландского парламента по этому референдуму к его компетенции.
"Датами слушаний предварительно выбраны 11-12 октября 2022", - говорится в сообщении на сайте суда.
Власти Британии ранее заявляли, что без разрешения со стороны британского парламента будет "преждевременным" Верховному суду рассматривать вопрос о законности проведения референдума о независимости шотландской администрацией.
Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.