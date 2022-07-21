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Слушания по вопросу референдума о независимости Шотландии пройдут в октябре - РИА Новости, 21.07.2022
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Слушания по вопросу референдума о независимости Шотландии пройдут в октябре
Слушания по вопросу референдума о независимости Шотландии пройдут в октябре - РИА Новости, 21.07.2022
Слушания по вопросу референдума о независимости Шотландии пройдут в октябре
Верховный суд Британии предварительно назначил слушания по возможности проведения референдума о независимости Шотландии на 11-12 октября. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:10
2022-07-21T16:10
в мире
великобритания
шотландия
никола стерджен
борис джонсон
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Верховный суд Британии предварительно назначил слушания по возможности проведения референдума о независимости Шотландии на 11-12 октября.Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о предложении провести 19 октября 2023 года референдум о независимости Шотландии от Великобритании. В письме, которое было опубликовано на сайте правительства Шотландии, отмечалось, что было принято решение передать в Верховный суд Великобритании вопрос о том, относится ли законопроект шотландского парламента по этому референдуму к его компетенции."Датами слушаний предварительно выбраны 11-12 октября 2022", - говорится в сообщении на сайте суда.Власти Британии ранее заявляли, что без разрешения со стороны британского парламента будет "преждевременным" Верховному суду рассматривать вопрос о законности проведения референдума о независимости шотландской администрацией.Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803905683.html
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в мире, великобритания, шотландия, никола стерджен, борис джонсон
16:10 21.07.2022
 
Слушания по вопросу референдума о независимости Шотландии пройдут в октябре

Суд Британии назначил слушания по вопросу референдума о независимости Шотландии на октябрь

© AP Photo / Scott HeppellФлаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Scott Heppell
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Верховный суд Британии предварительно назначил слушания по возможности проведения референдума о независимости Шотландии на 11-12 октября.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о предложении провести 19 октября 2023 года референдум о независимости Шотландии от Великобритании. В письме, которое было опубликовано на сайте правительства Шотландии, отмечалось, что было принято решение передать в Верховный суд Великобритании вопрос о том, относится ли законопроект шотландского парламента по этому референдуму к его компетенции.
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"Датами слушаний предварительно выбраны 11-12 октября 2022", - говорится в сообщении на сайте суда.
Власти Британии ранее заявляли, что без разрешения со стороны британского парламента будет "преждевременным" Верховному суду рассматривать вопрос о законности проведения референдума о независимости шотландской администрацией.
Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
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