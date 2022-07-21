https://ria.ru/20220721/serbiya-1804102507.html
Правительство Сербии разрешило экспорт пшеницы и растительного масла
Правительство Сербии разрешило экспорт пшеницы и растительного масла - РИА Новости, 21.07.2022
Правительство Сербии разрешило экспорт пшеницы и растительного масла
Правительство Сербии сняло запрет на экспорт пшеницы и одобрило квоту на экспорт пищевого растительного масла, сообщило министерство сельского, лесного... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:57
2022-07-21T17:57
2022-07-21T18:11
экономика
цены на нефть
александр вучич
сербия
албания
северная македония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682194_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_0cd4e3234e7ab6d1624bb27174eeb404.jpg
БЕЛГРАД, 21 июл – РИА Новости. Правительство Сербии сняло запрет на экспорт пшеницы и одобрило квоту на экспорт пищевого растительного масла, сообщило министерство сельского, лесного хозяйства и водопользования страны.Правительство Сербии в начале июля приняло решение закупить у отечественных производителей 131 тысячу тонн пшеницы из нового урожая и поместить в продовольственный резерв."На заседании правительства Сербии (в четверг – ред.) принято решение об отмене меры запрета экспорта пшеницы и кукурузы. Такое решение принято в результате анализа нынешней ситуации и запасов пшеницы после жатвы. Свободный экспорт будет оставаться в силе до начала осени, когда будет проведена новая оценка состояния и совокупных запасов ключевых зерновых, и в соответствии с тем будут предприняты дальнейшие шаги", - сообщил сербский Минсельхоз."Также на заседании кабмина принято решение об одобрении экспорта 4 тысяч тонн разливного рафинированного подсолнечного масла", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Сербский президент Александр Вучич заявил в начале июня, что страна имеет достаточно продовольствия не только для покрытия своих потребностей, но и готова поделиться со странами региона, в первую очередь Албанией и Северной Македонией, участниками инициативы по созданию единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы Open Balkan, а также Черногорией и Боснией и Герцеговиной.Жатва началась в автономном крае Воеводина, сербской житнице, в конце июня. В этом году урожай пшеницы в Сербии ожидается в объеме свыше 3 миллионов тонн.Сербия в 2021 году произвела 3,5 миллиона тонн пшеницы, из которых, по данным Республиканского управления статистики, для собственных потребностей и пополнения семенного фонда требуется немногим более 1,5 миллиона тонн, остальное отправляется на экспорт. Правительство страны 10 марта ввело временный запрет на экспорт пшеницы, пшеничной муки, кукурузы и растительного масла.
https://ria.ru/20220715/pshenitsa-1802715419.html
https://ria.ru/20220705/rossiya-1800397591.html
сербия
албания
северная македония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682194_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_139ab3b121550c7c403c3bf0e249dac4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, александр вучич, сербия, албания, северная македония
17:57 21.07.2022 (обновлено: 18:11 21.07.2022)
Правительство Сербии разрешило экспорт пшеницы и растительного масла
Правительство Сербии сняло запрет на экспорт пшеницы, кукурузы и растительного масла
БЕЛГРАД, 21 июл – РИА Новости. Правительство Сербии сняло запрет на экспорт пшеницы и одобрило квоту на экспорт пищевого растительного масла, сообщило министерство сельского, лесного хозяйства и водопользования страны.
Правительство Сербии
в начале июля приняло решение закупить у отечественных производителей 131 тысячу тонн пшеницы из нового урожая и поместить в продовольственный резерв.
"На заседании правительства Сербии (в четверг – ред.) принято решение об отмене меры запрета экспорта пшеницы и кукурузы. Такое решение принято в результате анализа нынешней ситуации и запасов пшеницы после жатвы. Свободный экспорт будет оставаться в силе до начала осени, когда будет проведена новая оценка состояния и совокупных запасов ключевых зерновых, и в соответствии с тем будут предприняты дальнейшие шаги", - сообщил сербский Минсельхоз.
"Также на заседании кабмина принято решение об одобрении экспорта 4 тысяч тонн разливного рафинированного подсолнечного масла", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сербский президент Александр Вучич
заявил в начале июня, что страна имеет достаточно продовольствия не только для покрытия своих потребностей, но и готова поделиться со странами региона, в первую очередь Албанией
и Северной Македонией
, участниками инициативы по созданию единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы Open Balkan, а также Черногорией
и Боснией
и Герцеговиной.
Жатва началась в автономном крае Воеводина
, сербской житнице, в конце июня. В этом году урожай пшеницы в Сербии ожидается в объеме свыше 3 миллионов тонн.
Сербия в 2021 году произвела 3,5 миллиона тонн пшеницы, из которых, по данным Республиканского управления статистики, для собственных потребностей и пополнения семенного фонда требуется немногим более 1,5 миллиона тонн, остальное отправляется на экспорт. Правительство страны 10 марта ввело временный запрет на экспорт пшеницы, пшеничной муки, кукурузы и растительного масла.