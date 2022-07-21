https://ria.ru/20220721/serbiya-1804102507.html

Правительство Сербии разрешило экспорт пшеницы и растительного масла

Правительство Сербии разрешило экспорт пшеницы и растительного масла - РИА Новости, 21.07.2022

Правительство Сербии разрешило экспорт пшеницы и растительного масла

Правительство Сербии сняло запрет на экспорт пшеницы и одобрило квоту на экспорт пищевого растительного масла, сообщило министерство сельского, лесного... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:57

2022-07-21T17:57

2022-07-21T18:11

экономика

цены на нефть

александр вучич

сербия

албания

северная македония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682194_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_0cd4e3234e7ab6d1624bb27174eeb404.jpg

БЕЛГРАД, 21 июл – РИА Новости. Правительство Сербии сняло запрет на экспорт пшеницы и одобрило квоту на экспорт пищевого растительного масла, сообщило министерство сельского, лесного хозяйства и водопользования страны.Правительство Сербии в начале июля приняло решение закупить у отечественных производителей 131 тысячу тонн пшеницы из нового урожая и поместить в продовольственный резерв."На заседании правительства Сербии (в четверг – ред.) принято решение об отмене меры запрета экспорта пшеницы и кукурузы. Такое решение принято в результате анализа нынешней ситуации и запасов пшеницы после жатвы. Свободный экспорт будет оставаться в силе до начала осени, когда будет проведена новая оценка состояния и совокупных запасов ключевых зерновых, и в соответствии с тем будут предприняты дальнейшие шаги", - сообщил сербский Минсельхоз."Также на заседании кабмина принято решение об одобрении экспорта 4 тысяч тонн разливного рафинированного подсолнечного масла", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Сербский президент Александр Вучич заявил в начале июня, что страна имеет достаточно продовольствия не только для покрытия своих потребностей, но и готова поделиться со странами региона, в первую очередь Албанией и Северной Македонией, участниками инициативы по созданию единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы Open Balkan, а также Черногорией и Боснией и Герцеговиной.Жатва началась в автономном крае Воеводина, сербской житнице, в конце июня. В этом году урожай пшеницы в Сербии ожидается в объеме свыше 3 миллионов тонн.Сербия в 2021 году произвела 3,5 миллиона тонн пшеницы, из которых, по данным Республиканского управления статистики, для собственных потребностей и пополнения семенного фонда требуется немногим более 1,5 миллиона тонн, остальное отправляется на экспорт. Правительство страны 10 марта ввело временный запрет на экспорт пшеницы, пшеничной муки, кукурузы и растительного масла.

https://ria.ru/20220715/pshenitsa-1802715419.html

https://ria.ru/20220705/rossiya-1800397591.html

сербия

албания

северная македония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, александр вучич, сербия, албания, северная македония