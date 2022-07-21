https://ria.ru/20220721/sberbank-1804154111.html

Евросоюз включил в санкционный список Сбербанк

Евросоюз включил в санкционный список Сбербанк - РИА Новости, 22.07.2022

Евросоюз включил в санкционный список Сбербанк

Евросоюз включил в список для введения ограничений Сбербанк, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-21T22:48

2022-07-21T22:48

2022-07-22T00:11

санкции в отношении россии

экономика

сбербанк россии

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Евросоюз включил в список для введения ограничений Сбербанк, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Помимо кредитной организации в списке значатся и другие физические и юридические лица.Ранее сообщалось, что новый пакет ограничительных мер ЕС включает заморозку активов Сбербанка.ЕС уже вводил ограничения в отношении Сбербанка. В частности, предыдущий пакет санкций предусматривал его отключение от SWIFT.Сбербанк весной попал под блокирующие санкции США и Великобритании, а затем против него были введены санкции ЕС. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ними физлицам и юрлицам из этих стран.

https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804158301.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

санкции в отношении россии, экономика, сбербанк россии, евросоюз