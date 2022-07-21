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Евросоюз включил в санкционный список Сбербанк - РИА Новости, 22.07.2022
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Евросоюз включил в санкционный список Сбербанк
Евросоюз включил в санкционный список Сбербанк - РИА Новости, 22.07.2022
Евросоюз включил в санкционный список Сбербанк
Евросоюз включил в список для введения ограничений Сбербанк, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-21T22:48
2022-07-22T00:11
санкции в отношении россии
экономика
сбербанк россии
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Евросоюз включил в список для введения ограничений Сбербанк, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Помимо кредитной организации в списке значатся и другие физические и юридические лица.Ранее сообщалось, что новый пакет ограничительных мер ЕС включает заморозку активов Сбербанка.ЕС уже вводил ограничения в отношении Сбербанка. В частности, предыдущий пакет санкций предусматривал его отключение от SWIFT.Сбербанк весной попал под блокирующие санкции США и Великобритании, а затем против него были введены санкции ЕС. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ними физлицам и юрлицам из этих стран.
https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804158301.html
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санкции в отношении россии, экономика, сбербанк россии, евросоюз
22:48 21.07.2022 (обновлено: 00:11 22.07.2022)
 
Евросоюз включил в санкционный список Сбербанк

Евросоюз включил Сбербанк в санкционный список

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Евросоюз включил в список для введения ограничений Сбербанк, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"Следующие физические лица и организации добавлены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, указанный в Приложении I к регулированию (ЕС) № 269/2014… Сбербанк", - говорится в сообщении.
Помимо кредитной организации в списке значатся и другие физические и юридические лица.
Ранее сообщалось, что новый пакет ограничительных мер ЕС включает заморозку активов Сбербанка.
ЕС уже вводил ограничения в отношении Сбербанка. В частности, предыдущий пакет санкций предусматривал его отключение от SWIFT.
Сбербанк весной попал под блокирующие санкции США и Великобритании, а затем против него были введены санкции ЕС. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ними физлицам и юрлицам из этих стран.
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