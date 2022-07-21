https://ria.ru/20220721/sberbank-1803993370.html

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 21.07.2022

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

Клиенты Сбербанка столкнулись с недоступностью его сервисов, следует из сообщения кредитной организации. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:03

2022-07-21T13:03

2022-07-21T13:26

технологии

сбербанк россии

россия

происшествия

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Клиенты Сбербанка столкнулись с недоступностью его сервисов, следует из сообщения кредитной организации."В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации", — говорится в Telegram-канале Сбербанка.При попытке войти в приложение появляется сообщение, что вход временно недоступен. Клиентов заверяют, что уже работают над проблемой, и рекомендуют повторить попытку через 15 минут.При этом корреспонденту РИА Новости не удалось связаться с кол-центром Сбера — робот-помощник сообщил, что банк не может обслужить звонок.Кроме того, Сбербанк отклоняет переводы из других российских банков. Приложение "Тинькофф" сообщает, что банк получателя не отвечает. Аналогичные проблемы испытывают клиенты ВТБ, Альфа-банка и "Открытия".

https://ria.ru/20220720/moshennichestvo-1803658397.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, сбербанк россии, россия, происшествия