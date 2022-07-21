Рейтинг@Mail.ru
В работе приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/sberbank-1803993370.html
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 21.07.2022
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
Клиенты Сбербанка столкнулись с недоступностью его сервисов, следует из сообщения кредитной организации. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:03
2022-07-21T13:26
технологии
сбербанк россии
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795476777_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_16f42d3a5267926f951bcc637b59d772.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Клиенты Сбербанка столкнулись с недоступностью его сервисов, следует из сообщения кредитной организации."В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации", — говорится в Telegram-канале Сбербанка.При попытке войти в приложение появляется сообщение, что вход временно недоступен. Клиентов заверяют, что уже работают над проблемой, и рекомендуют повторить попытку через 15 минут.При этом корреспонденту РИА Новости не удалось связаться с кол-центром Сбера — робот-помощник сообщил, что банк не может обслужить звонок.Кроме того, Сбербанк отклоняет переводы из других российских банков. Приложение "Тинькофф" сообщает, что банк получателя не отвечает. Аналогичные проблемы испытывают клиенты ВТБ, Альфа-банка и "Открытия".
https://ria.ru/20220720/moshennichestvo-1803658397.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795476777_497:0:3226:2047_1920x0_80_0_0_e2ed87ad06ac99a6137058b4e52d9fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сбербанк россии, россия, происшествия
13:03 21.07.2022 (обновлено: 13:26 21.07.2022)
 
В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой, банк работает над проблемой

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтенд "Сбера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме
Стенд Сбера на XXV Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Стенд "Сбера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Клиенты Сбербанка столкнулись с недоступностью его сервисов, следует из сообщения кредитной организации.
"В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации", — говорится в Telegram-канале Сбербанка.
При попытке войти в приложение появляется сообщение, что вход временно недоступен. Клиентов заверяют, что уже работают над проблемой, и рекомендуют повторить попытку через 15 минут.
При этом корреспонденту РИА Новости не удалось связаться с кол-центром Сбера — робот-помощник сообщил, что банк не может обслужить звонок.
Кроме того, Сбербанк отклоняет переводы из других российских банков. Приложение "Тинькофф" сообщает, что банк получателя не отвечает. Аналогичные проблемы испытывают клиенты ВТБ, Альфа-банка и "Открытия".
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 11:38
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества
 
ТехнологииСбербанк РоссииРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала