13:03 21.07.2022 (обновлено: 13:26 21.07.2022)
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой, банк работает над проблемой
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтенд "Сбера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме
Стенд "Сбера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Клиенты Сбербанка столкнулись с недоступностью его сервисов, следует из сообщения кредитной организации.
"В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации", — говорится в Telegram-канале Сбербанка.
При попытке войти в приложение появляется сообщение, что вход временно недоступен. Клиентов заверяют, что уже работают над проблемой, и рекомендуют повторить попытку через 15 минут.
При этом корреспонденту РИА Новости не удалось связаться с кол-центром Сбера — робот-помощник сообщил, что банк не может обслужить звонок.
Кроме того, Сбербанк отклоняет переводы из других российских банков. Приложение "Тинькофф" сообщает, что банк получателя не отвечает. Аналогичные проблемы испытывают клиенты ВТБ, Альфа-банка и "Открытия".