https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804053474.html
Евросоюз утвердил ряд исключений из антироссийских санкций
Евросоюз утвердил ряд исключений из антироссийских санкций - РИА Новости, 21.07.2022
Евросоюз утвердил ряд исключений из антироссийских санкций
Евросоюз сделал исключение из санкций для сделок с рядом госпредприятий России в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:42
2022-07-21T15:42
2022-07-21T15:42
экономика
цены на нефть
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Евросоюз сделал исключение из санкций для сделок с рядом госпредприятий России в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Совета ЕС."Чтобы избежать любых негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире, ЕС принял решение распространить исключение из запрета на заключение сделок с рядом государственных предприятий в отношении сделок на сельскохозяйственную продукцию и транспортировку нефти в третьи страны", - указывается в документе.Совет ЕС одобрил новые ограничительные меры в отношении России, их скоро опубликуют в официальном журнале союза, отмечалось в пресс-релизе совета.
https://ria.ru/20220721/sanktsii-1803989245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Евросоюз утвердил ряд исключений из антироссийских санкций
ЕС исключил из санкций сделки с Россией по сельхозпродукции и нефти в третьи страны