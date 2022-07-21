https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804053474.html

Евросоюз утвердил ряд исключений из антироссийских санкций

Евросоюз утвердил ряд исключений из антироссийских санкций - РИА Новости, 21.07.2022

Евросоюз утвердил ряд исключений из антироссийских санкций

Евросоюз сделал исключение из санкций для сделок с рядом госпредприятий России в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:42

2022-07-21T15:42

2022-07-21T15:42

экономика

цены на нефть

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_2c7016ddfe9984b64fe3e6cb216e435c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Евросоюз сделал исключение из санкций для сделок с рядом госпредприятий России в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Совета ЕС."Чтобы избежать любых негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире, ЕС принял решение распространить исключение из запрета на заключение сделок с рядом государственных предприятий в отношении сделок на сельскохозяйственную продукцию и транспортировку нефти в третьи страны", - указывается в документе.Совет ЕС одобрил новые ограничительные меры в отношении России, их скоро опубликуют в официальном журнале союза, отмечалось в пресс-релизе совета.

https://ria.ru/20220721/sanktsii-1803989245.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, санкции в отношении россии