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Евросоюз утвердил ряд исключений из антироссийских санкций - РИА Новости, 21.07.2022
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Евросоюз утвердил ряд исключений из антироссийских санкций
Евросоюз утвердил ряд исключений из антироссийских санкций - РИА Новости, 21.07.2022
Евросоюз утвердил ряд исключений из антироссийских санкций
Евросоюз сделал исключение из санкций для сделок с рядом госпредприятий России в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:42
2022-07-21T15:42
экономика
цены на нефть
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Евросоюз сделал исключение из санкций для сделок с рядом госпредприятий России в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Совета ЕС."Чтобы избежать любых негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире, ЕС принял решение распространить исключение из запрета на заключение сделок с рядом государственных предприятий в отношении сделок на сельскохозяйственную продукцию и транспортировку нефти в третьи страны", - указывается в документе.Совет ЕС одобрил новые ограничительные меры в отношении России, их скоро опубликуют в официальном журнале союза, отмечалось в пресс-релизе совета.
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экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
15:42 21.07.2022
 
Евросоюз утвердил ряд исключений из антироссийских санкций

ЕС исключил из санкций сделки с Россией по сельхозпродукции и нефти в третьи страны

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Евросоюз сделал исключение из санкций для сделок с рядом госпредприятий России в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Совета ЕС.
"Чтобы избежать любых негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире, ЕС принял решение распространить исключение из запрета на заключение сделок с рядом государственных предприятий в отношении сделок на сельскохозяйственную продукцию и транспортировку нефти в третьи страны", - указывается в документе.
Совет ЕС одобрил новые ограничительные меры в отношении России, их скоро опубликуют в официальном журнале союза, отмечалось в пресс-релизе совета.
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
12:49
Захарова: антироссийские санкции ЕС на самом деле принимаются не Брюсселем
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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