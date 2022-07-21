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Владивосток принял первых туристов по программе субсидированных поездок - РИА Новости, 21.07.2022
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Туризм
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Владивосток принял первых туристов по программе субсидированных поездок
Владивосток принял первых туристов по программе субсидированных поездок - РИА Новости, 21.07.2022
Владивосток принял первых туристов по программе субсидированных поездок
Владивосток принял первую группу туристов по программе субсидированных поездок, сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:26
2022-07-21T17:18
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
приморский край
москва
сахалин
владивосток
остров
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владивосток принял первую группу туристов по программе субсидированных поездок, сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова."Программу выполняет туроператор FUN&amp;SUN при поддержке Ростуризма, администраций Приморского края и Сахалинской области", — уточнила глава ведомства.Уже в субботу гостей ждет Сахалин: на остров прилетят путешественники сразу из двух регионов: из Москвы и Екатеринбурга."Владивосток — город с неповторимой атмосферой, заливами и бухтами, фотогеничными мостами и величественными фортами, — рассказала Догузова. — А Сахалин — одно из самых экзотических и интересных направлений. Сюда, конечно же, стоит ехать ради природы".
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приморский край
москва
сахалин
владивосток
остров
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новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), приморский край, москва, сахалин, владивосток, остров, туристы, туризм, куда можно лететь, зарина догузова
16:26 21.07.2022 (обновлено: 17:18 21.07.2022)
 
Владивосток принял первых туристов по программе субсидированных поездок

Ростуризм: Владивосток принял первых туристов по программе субсидированных поездок

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАэропорт Владивостока
Аэропорт Владивостока - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владивосток принял первую группу туристов по программе субсидированных поездок, сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Программу выполняет туроператор FUN&SUN при поддержке Ростуризма, администраций Приморского края и Сахалинской области", — уточнила глава ведомства.
Уже в субботу гостей ждет Сахалин: на остров прилетят путешественники сразу из двух регионов: из Москвы и Екатеринбурга.
"Владивосток — город с неповторимой атмосферой, заливами и бухтами, фотогеничными мостами и величественными фортами, — рассказала Догузова. — А Сахалин — одно из самых экзотических и интересных направлений. Сюда, конечно же, стоит ехать ради природы".
Круизный лайнер - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 11:25Туризм
Из Владивостока на Сахалин отправился первый круизный рейс
 
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