https://ria.ru/20220721/rosturizm-1804063989.html
Владивосток принял первых туристов по программе субсидированных поездок
Владивосток принял первых туристов по программе субсидированных поездок - РИА Новости, 21.07.2022
Владивосток принял первых туристов по программе субсидированных поездок
Владивосток принял первую группу туристов по программе субсидированных поездок, сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:26
2022-07-21T16:26
2022-07-21T17:18
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
приморский край
москва
сахалин
владивосток
остров
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владивосток принял первую группу туристов по программе субсидированных поездок, сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова."Программу выполняет туроператор FUN&SUN при поддержке Ростуризма, администраций Приморского края и Сахалинской области", — уточнила глава ведомства.Уже в субботу гостей ждет Сахалин: на остров прилетят путешественники сразу из двух регионов: из Москвы и Екатеринбурга."Владивосток — город с неповторимой атмосферой, заливами и бухтами, фотогеничными мостами и величественными фортами, — рассказала Догузова. — А Сахалин — одно из самых экзотических и интересных направлений. Сюда, конечно же, стоит ехать ради природы".
https://ria.ru/20220714/kruiz-1802349481.html
приморский край
москва
сахалин
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), приморский край, москва, сахалин, владивосток, остров, туристы, туризм, куда можно лететь, зарина догузова
16:26 21.07.2022 (обновлено: 17:18 21.07.2022)
Владивосток принял первых туристов по программе субсидированных поездок
Ростуризм: Владивосток принял первых туристов по программе субсидированных поездок
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владивосток принял первую группу туристов по программе субсидированных поездок, сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Программу выполняет туроператор FUN&SUN при поддержке Ростуризма, администраций Приморского края и Сахалинской области", — уточнила глава ведомства.
Уже в субботу гостей ждет Сахалин: на остров прилетят путешественники сразу из двух регионов: из Москвы и Екатеринбурга.
"Владивосток — город с неповторимой атмосферой, заливами и бухтами, фотогеничными мостами и величественными фортами, — рассказала Догузова. — А Сахалин — одно из самых экзотических и интересных направлений. Сюда, конечно же, стоит ехать ради природы".