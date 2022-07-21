https://ria.ru/20220721/rosturizm-1804063989.html

Владивосток принял первых туристов по программе субсидированных поездок

Владивосток принял первых туристов по программе субсидированных поездок - РИА Новости, 21.07.2022

Владивосток принял первых туристов по программе субсидированных поездок

Владивосток принял первую группу туристов по программе субсидированных поездок, сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:26

2022-07-21T16:26

2022-07-21T17:18

туризм

новости - туризм

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владивосток

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владивосток принял первую группу туристов по программе субсидированных поездок, сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова."Программу выполняет туроператор FUN&SUN при поддержке Ростуризма, администраций Приморского края и Сахалинской области", — уточнила глава ведомства.Уже в субботу гостей ждет Сахалин: на остров прилетят путешественники сразу из двух регионов: из Москвы и Екатеринбурга."Владивосток — город с неповторимой атмосферой, заливами и бухтами, фотогеничными мостами и величественными фортами, — рассказала Догузова. — А Сахалин — одно из самых экзотических и интересных направлений. Сюда, конечно же, стоит ехать ради природы".

https://ria.ru/20220714/kruiz-1802349481.html

приморский край

москва

сахалин

владивосток

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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