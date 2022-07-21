https://ria.ru/20220721/rossotrudnichestvo-1804026852.html

Путин назначил нового замглавы Россотрудничества вместо Поклонской

Путин назначил нового замглавы Россотрудничества вместо Поклонской - РИА Новости, 21.07.2022

Путин назначил нового замглавы Россотрудничества вместо Поклонской

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Кирилла Богомолова замруководителя Россотрудничества, соответствующий указ опубликован на официальном РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:26

2022-07-21T14:26

2022-07-21T14:26

политика

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Кирилла Богомолова замруководителя Россотрудничества, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Богомолова Кирилла Сергеевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в тексте документа.В июне Путин подписал указ об освобождении с должности замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской, на этом посту она курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства. Позднее она была назначена на должность советника генерального прокурора РФ.

https://ria.ru/20220613/otstavka-1794996637.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин