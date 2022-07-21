Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил нового замглавы Россотрудничества вместо Поклонской - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/rossotrudnichestvo-1804026852.html
Путин назначил нового замглавы Россотрудничества вместо Поклонской
Путин назначил нового замглавы Россотрудничества вместо Поклонской - РИА Новости, 21.07.2022
Путин назначил нового замглавы Россотрудничества вместо Поклонской
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Кирилла Богомолова замруководителя Россотрудничества, соответствующий указ опубликован на официальном РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:26
2022-07-21T14:26
политика
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:0:2557:1438_1920x0_80_0_0_fcd0e27952141d68084c99e5672c256f.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Кирилла Богомолова замруководителя Россотрудничества, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Богомолова Кирилла Сергеевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в тексте документа.В июне Путин подписал указ об освобождении с должности замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской, на этом посту она курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства. Позднее она была назначена на должность советника генерального прокурора РФ.
https://ria.ru/20220613/otstavka-1794996637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_253:0:2243:1493_1920x0_80_0_0_18629c221b692c09a545c4ccb68970f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин
14:26 21.07.2022
 
Путин назначил нового замглавы Россотрудничества вместо Поклонской

Путин подписал указ о назначении Кирилла Богомолова замглавы Россотрудничества

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Кирилла Богомолова замруководителя Россотрудничества, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Богомолова Кирилла Сергеевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в тексте документа.
В июне Путин подписал указ об освобождении с должности замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской, на этом посту она курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства. Позднее она была назначена на должность советника генерального прокурора РФ.
Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 10:32
Поклонская прокомментировала отставку с поста замглавы Россотрудничества
 
ПолитикаРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала