https://ria.ru/20220721/rossotrudnichestvo-1804026852.html
Путин назначил нового замглавы Россотрудничества вместо Поклонской
Путин назначил нового замглавы Россотрудничества вместо Поклонской - РИА Новости, 21.07.2022
Путин назначил нового замглавы Россотрудничества вместо Поклонской
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Кирилла Богомолова замруководителя Россотрудничества, соответствующий указ опубликован на официальном РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:26
2022-07-21T14:26
2022-07-21T14:26
политика
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Кирилла Богомолова замруководителя Россотрудничества, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Богомолова Кирилла Сергеевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в тексте документа.В июне Путин подписал указ об освобождении с должности замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской, на этом посту она курировала вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства. Позднее она была назначена на должность советника генерального прокурора РФ.
https://ria.ru/20220613/otstavka-1794996637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин
Путин назначил нового замглавы Россотрудничества вместо Поклонской
Путин подписал указ о назначении Кирилла Богомолова замглавы Россотрудничества