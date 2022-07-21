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Мишустин призвал восстанавливать станкостроение - РИА Новости, 21.07.2022
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Мишустин призвал восстанавливать станкостроение
Мишустин призвал восстанавливать станкостроение - РИА Новости, 21.07.2022
Мишустин призвал восстанавливать станкостроение
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости восстанавливать станкостроение, отметив, что это поможет добиться выполнения задачи... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:53
2022-07-21T13:53
экономика
россия
михаил мишустин
денис мантуров
технологии
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ИЖЕВСК, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости восстанавливать станкостроение, отметив, что это поможет добиться выполнения задачи технологического суверенитета страны.Мишустин в сопровождении вице-премьера Дениса Мантурова посетил концерн "Калашников".Он отметил, что бренд "Калашников" известен во всем мире и не только продукцией оборонного назначения."Сегодня мы видели специальные модули: это и кухонное оборудование, и пожалуйста, все что угодно, из достаточно надежных и крепких материалов. Это и мониторинговые системы, это и беспилотные летательные аппараты. Но что очень меня обрадовало, это новые инструменты, это металлорежущие станки, это станки с числовым программным управлением, и очень большая технологическая линейка новых идей", - сказал Мишустин.В частности, он отметил технологию литья под давлением, которая является альтернативой традиционным методам механообработки материалов."Это самое важное направление. Сложной геометрической формы материалы можно будет изготовлять очень быстро", - сказал Мишустин.Главе правительства показали токарно-винторезный станок 250 ИТВ и вертикально-фрезерный станок, шарико-винтовую передачу.Также Мишустин посмотрел детали, изготовленные по МИМ технологии. Эта технология инжекционного литья металл-наполненных полимерных композиций. Преимущества ее применения: возможность производства деталей сложной геометрической формы, широкий выбор конструкционных материалов, минимальный объём финишной обработки, высокая производительность, снижение себестоимости в сравнении с механической обработкой на 10-50%, снижение трудоёмкости до 90% от трудоемкости механической обработки.Премьер осмотрел и передвижные автономные санитарно-гигиенический и кухонный модули, которые предназначены для быстрого развёртывания необходимой инфраструктуры на неосвоенных территориях.АО "Концерн "Калашников" — один из мировых лидеров в производстве боевого стрелкового оружия. Является флагманом отечественной стрелковой отрасли: на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия. Завод также выпускает высокоточные боеприпасы и спецвооружение, дистанционно-управляемые боевые модули. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи карабины, спортивные винтовки, станки и инструмент. Продукция "Калашникова" поставляется более чем в 27 стран мира.В настоящее время в концерне трудоустроено более 9 000 человек, завод входит в тройку лидеров по уровню заработной платы среди предприятий Удмуртии.Гражданская продукция предприятия выпускается под брендом "Калашников инжиниринг". В нее входят универсальные токарно-винторезные станки, гибридные обрабатывающие центры, токарные станки с ЧПУ, гальваническое оборудование (механизированные линии травления и автоматические линии хромирования), фрезерные станки с ЧПУ. Основная часть гражданской продукции производится в рамках импортозамещения. -0-
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экономика, россия, михаил мишустин, денис мантуров, технологии
13:53 21.07.2022
 
Мишустин призвал восстанавливать станкостроение

Мишустин призвал восстановить станкостроение для обеспечения технологического суверенитета

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ИЖЕВСК, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости восстанавливать станкостроение, отметив, что это поможет добиться выполнения задачи технологического суверенитета страны.
Мишустин в сопровождении вице-премьера Дениса Мантурова посетил концерн "Калашников".
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"Здорово, что вы сегодня с Минпромторгом делаете программу расширения НИОКРов и возможностей быть центром компетенций направлений совершенно разных, и что очень важно, занимаетесь станкостроением. Все равно в этом смысле станкостроение - оно в фокусе нашего внимания… Сегодня все утраченные компетенции надо не просто восстановить, а нужно сегодня поставить амбициозные задачи восстанавливать станкостроение по всем направлениям и обеспечивать самую важную задачу, о которой говорил президент, это технологический суверенитет нашей страны", - сказал Мишустин.
Он отметил, что бренд "Калашников" известен во всем мире и не только продукцией оборонного назначения.
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"Сегодня мы видели специальные модули: это и кухонное оборудование, и пожалуйста, все что угодно, из достаточно надежных и крепких материалов. Это и мониторинговые системы, это и беспилотные летательные аппараты. Но что очень меня обрадовало, это новые инструменты, это металлорежущие станки, это станки с числовым программным управлением, и очень большая технологическая линейка новых идей", - сказал Мишустин.
В частности, он отметил технологию литья под давлением, которая является альтернативой традиционным методам механообработки материалов.
"Это самое важное направление. Сложной геометрической формы материалы можно будет изготовлять очень быстро", - сказал Мишустин.
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Также Мишустин посмотрел детали, изготовленные по МИМ технологии. Эта технология инжекционного литья металл-наполненных полимерных композиций. Преимущества ее применения: возможность производства деталей сложной геометрической формы, широкий выбор конструкционных материалов, минимальный объём финишной обработки, высокая производительность, снижение себестоимости в сравнении с механической обработкой на 10-50%, снижение трудоёмкости до 90% от трудоемкости механической обработки.
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АО "Концерн "Калашников" — один из мировых лидеров в производстве боевого стрелкового оружия. Является флагманом отечественной стрелковой отрасли: на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия. Завод также выпускает высокоточные боеприпасы и спецвооружение, дистанционно-управляемые боевые модули. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи карабины, спортивные винтовки, станки и инструмент. Продукция "Калашникова" поставляется более чем в 27 стран мира.
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Гражданская продукция предприятия выпускается под брендом "Калашников инжиниринг". В нее входят универсальные токарно-винторезные станки, гибридные обрабатывающие центры, токарные станки с ЧПУ, гальваническое оборудование (механизированные линии травления и автоматические линии хромирования), фрезерные станки с ЧПУ. Основная часть гражданской продукции производится в рамках импортозамещения. -0-
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинДенис МантуровТехнологии
 
 
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