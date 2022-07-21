https://ria.ru/20220721/rossiya-1804010997.html
Мишустин призвал восстанавливать станкостроение
Мишустин призвал восстанавливать станкостроение - РИА Новости, 21.07.2022
Мишустин призвал восстанавливать станкостроение
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости восстанавливать станкостроение, отметив, что это поможет добиться выполнения задачи... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:53
2022-07-21T13:53
2022-07-21T13:53
экономика
россия
михаил мишустин
денис мантуров
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803194713_110:0:2765:1494_1920x0_80_0_0_9cd77b6ea57fec2725513f897f6261b5.jpg
ИЖЕВСК, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости восстанавливать станкостроение, отметив, что это поможет добиться выполнения задачи технологического суверенитета страны.Мишустин в сопровождении вице-премьера Дениса Мантурова посетил концерн "Калашников".Он отметил, что бренд "Калашников" известен во всем мире и не только продукцией оборонного назначения."Сегодня мы видели специальные модули: это и кухонное оборудование, и пожалуйста, все что угодно, из достаточно надежных и крепких материалов. Это и мониторинговые системы, это и беспилотные летательные аппараты. Но что очень меня обрадовало, это новые инструменты, это металлорежущие станки, это станки с числовым программным управлением, и очень большая технологическая линейка новых идей", - сказал Мишустин.В частности, он отметил технологию литья под давлением, которая является альтернативой традиционным методам механообработки материалов."Это самое важное направление. Сложной геометрической формы материалы можно будет изготовлять очень быстро", - сказал Мишустин.Главе правительства показали токарно-винторезный станок 250 ИТВ и вертикально-фрезерный станок, шарико-винтовую передачу.Также Мишустин посмотрел детали, изготовленные по МИМ технологии. Эта технология инжекционного литья металл-наполненных полимерных композиций. Преимущества ее применения: возможность производства деталей сложной геометрической формы, широкий выбор конструкционных материалов, минимальный объём финишной обработки, высокая производительность, снижение себестоимости в сравнении с механической обработкой на 10-50%, снижение трудоёмкости до 90% от трудоемкости механической обработки.Премьер осмотрел и передвижные автономные санитарно-гигиенический и кухонный модули, которые предназначены для быстрого развёртывания необходимой инфраструктуры на неосвоенных территориях.АО "Концерн "Калашников" — один из мировых лидеров в производстве боевого стрелкового оружия. Является флагманом отечественной стрелковой отрасли: на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия. Завод также выпускает высокоточные боеприпасы и спецвооружение, дистанционно-управляемые боевые модули. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи карабины, спортивные винтовки, станки и инструмент. Продукция "Калашникова" поставляется более чем в 27 стран мира.В настоящее время в концерне трудоустроено более 9 000 человек, завод входит в тройку лидеров по уровню заработной платы среди предприятий Удмуртии.Гражданская продукция предприятия выпускается под брендом "Калашников инжиниринг". В нее входят универсальные токарно-винторезные станки, гибридные обрабатывающие центры, токарные станки с ЧПУ, гальваническое оборудование (механизированные линии травления и автоматические линии хромирования), фрезерные станки с ЧПУ. Основная часть гражданской продукции производится в рамках импортозамещения. -0-
https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html
https://ria.ru/20220720/zabluzhdenie-1803602571.html
https://ria.ru/20220712/ekonomika-1801970003.html
https://ria.ru/20220706/tekhnologii-1800778500.html
https://ria.ru/20220710/ekonomika-1801483883.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803194713_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_63cca98e65a3ee411fc816dcbb132d68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, денис мантуров, технологии
Мишустин призвал восстанавливать станкостроение
Мишустин призвал восстановить станкостроение для обеспечения технологического суверенитета
ИЖЕВСК, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости восстанавливать станкостроение, отметив, что это поможет добиться выполнения задачи технологического суверенитета страны.
Мишустин в сопровождении вице-премьера Дениса Мантурова
посетил концерн "Калашников".
"Здорово, что вы сегодня с Минпромторгом делаете программу расширения НИОКРов и возможностей быть центром компетенций направлений совершенно разных, и что очень важно, занимаетесь станкостроением. Все равно в этом смысле станкостроение - оно в фокусе нашего внимания… Сегодня все утраченные компетенции надо не просто восстановить, а нужно сегодня поставить амбициозные задачи восстанавливать станкостроение по всем направлениям и обеспечивать самую важную задачу, о которой говорил президент, это технологический суверенитет нашей страны", - сказал Мишустин.
Он отметил, что бренд "Калашников" известен во всем мире и не только продукцией оборонного назначения.
"Сегодня мы видели специальные модули: это и кухонное оборудование, и пожалуйста, все что угодно, из достаточно надежных и крепких материалов. Это и мониторинговые системы, это и беспилотные летательные аппараты. Но что очень меня обрадовало, это новые инструменты, это металлорежущие станки, это станки с числовым программным управлением, и очень большая технологическая линейка новых идей", - сказал Мишустин.
В частности, он отметил технологию литья под давлением, которая является альтернативой традиционным методам механообработки материалов.
"Это самое важное направление. Сложной геометрической формы материалы можно будет изготовлять очень быстро", - сказал Мишустин.
Главе правительства показали токарно-винторезный станок 250 ИТВ и вертикально-фрезерный станок, шарико-винтовую передачу.
Также Мишустин посмотрел детали, изготовленные по МИМ технологии. Эта технология инжекционного литья металл-наполненных полимерных композиций. Преимущества ее применения: возможность производства деталей сложной геометрической формы, широкий выбор конструкционных материалов, минимальный объём финишной обработки, высокая производительность, снижение себестоимости в сравнении с механической обработкой на 10-50%, снижение трудоёмкости до 90% от трудоемкости механической обработки.
Премьер осмотрел и передвижные автономные санитарно-гигиенический и кухонный модули, которые предназначены для быстрого развёртывания необходимой инфраструктуры на неосвоенных территориях.
АО "Концерн "Калашников" — один из мировых лидеров в производстве боевого стрелкового оружия. Является флагманом отечественной стрелковой отрасли: на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия. Завод также выпускает высокоточные боеприпасы и спецвооружение, дистанционно-управляемые боевые модули. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи карабины, спортивные винтовки, станки и инструмент. Продукция "Калашникова" поставляется более чем в 27 стран мира.
В настоящее время в концерне трудоустроено более 9 000 человек, завод входит в тройку лидеров по уровню заработной платы среди предприятий Удмуртии.
Гражданская продукция предприятия выпускается под брендом "Калашников инжиниринг". В нее входят универсальные токарно-винторезные станки, гибридные обрабатывающие центры, токарные станки с ЧПУ, гальваническое оборудование (механизированные линии травления и автоматические линии хромирования), фрезерные станки с ЧПУ. Основная часть гражданской продукции производится в рамках импортозамещения. -0-