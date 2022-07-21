https://ria.ru/20220721/rossiya-1804010997.html

Мишустин призвал восстанавливать станкостроение

Мишустин призвал восстанавливать станкостроение - РИА Новости, 21.07.2022

Мишустин призвал восстанавливать станкостроение

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости восстанавливать станкостроение, отметив, что это поможет добиться выполнения задачи... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:53

2022-07-21T13:53

2022-07-21T13:53

экономика

россия

михаил мишустин

денис мантуров

технологии

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ИЖЕВСК, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости восстанавливать станкостроение, отметив, что это поможет добиться выполнения задачи технологического суверенитета страны.Мишустин в сопровождении вице-премьера Дениса Мантурова посетил концерн "Калашников".Он отметил, что бренд "Калашников" известен во всем мире и не только продукцией оборонного назначения."Сегодня мы видели специальные модули: это и кухонное оборудование, и пожалуйста, все что угодно, из достаточно надежных и крепких материалов. Это и мониторинговые системы, это и беспилотные летательные аппараты. Но что очень меня обрадовало, это новые инструменты, это металлорежущие станки, это станки с числовым программным управлением, и очень большая технологическая линейка новых идей", - сказал Мишустин.В частности, он отметил технологию литья под давлением, которая является альтернативой традиционным методам механообработки материалов."Это самое важное направление. Сложной геометрической формы материалы можно будет изготовлять очень быстро", - сказал Мишустин.Главе правительства показали токарно-винторезный станок 250 ИТВ и вертикально-фрезерный станок, шарико-винтовую передачу.Также Мишустин посмотрел детали, изготовленные по МИМ технологии. Эта технология инжекционного литья металл-наполненных полимерных композиций. Преимущества ее применения: возможность производства деталей сложной геометрической формы, широкий выбор конструкционных материалов, минимальный объём финишной обработки, высокая производительность, снижение себестоимости в сравнении с механической обработкой на 10-50%, снижение трудоёмкости до 90% от трудоемкости механической обработки.Премьер осмотрел и передвижные автономные санитарно-гигиенический и кухонный модули, которые предназначены для быстрого развёртывания необходимой инфраструктуры на неосвоенных территориях.АО "Концерн "Калашников" — один из мировых лидеров в производстве боевого стрелкового оружия. Является флагманом отечественной стрелковой отрасли: на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия. Завод также выпускает высокоточные боеприпасы и спецвооружение, дистанционно-управляемые боевые модули. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи карабины, спортивные винтовки, станки и инструмент. Продукция "Калашникова" поставляется более чем в 27 стран мира.В настоящее время в концерне трудоустроено более 9 000 человек, завод входит в тройку лидеров по уровню заработной платы среди предприятий Удмуртии.Гражданская продукция предприятия выпускается под брендом "Калашников инжиниринг". В нее входят универсальные токарно-винторезные станки, гибридные обрабатывающие центры, токарные станки с ЧПУ, гальваническое оборудование (механизированные линии травления и автоматические линии хромирования), фрезерные станки с ЧПУ. Основная часть гражданской продукции производится в рамках импортозамещения. -0-

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https://ria.ru/20220712/ekonomika-1801970003.html

https://ria.ru/20220706/tekhnologii-1800778500.html

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экономика, россия, михаил мишустин, денис мантуров, технологии