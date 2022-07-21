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Прокуратура Перу возбудила новое дело против президента Кастильо
Прокуратура Перу возбудила новое дело против президента Кастильо - РИА Новости, 21.07.2022
Прокуратура Перу возбудила новое дело против президента Кастильо
Прокуратура Перу расследует предполагаемое укрывательство преступников со стороны президента страны Педро Кастильо после обвинений бывшего главы МВД, сообщила... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:37
2022-07-21T19:37
2022-07-21T20:00
в мире
перу
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МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Прокуратура Перу расследует предполагаемое укрывательство преступников со стороны президента страны Педро Кастильо после обвинений бывшего главы МВД, сообщила пресс-служба ведомства.Уволенный два дня назад министр иностранных дел Перу Мариано Гонсалес заявил, что президент страны покрывал людей из ближайшего окружения, в отношении которых возбуждены уголовные дела, после чего дал показания прокуратуре страны.Бегство от правосудия бывшего министра транспорта и коммуникаций Хуана Сильвы, а также халатность и попустительство в розыске бывшего секретаря администрации президента Бруно Пачеко, предположительно вовлеченных в коррупцию, стали причиной отставки Мариано Гонсалеса.Беглые чиновники, за информацию о которых назначена награда, фигурируют в расследовании прокуратуры о предполагаемом создании преступного сообщества в структуре Минтранса. Сильва и Пачеко, по мнению гособвинения, брали взятки при заключении госконтрактов.
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РИА Новости
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в мире, перу
19:37 21.07.2022 (обновлено: 20:00 21.07.2022)
Прокуратура Перу возбудила новое дело против президента Кастильо
Прокуратура Перу расследует дело против Кастильо после обвинений бывшего главы МВД
МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости.
Прокуратура Перу расследует предполагаемое укрывательство преступников со стороны президента страны Педро Кастильо после обвинений бывшего главы МВД, сообщила
пресс-служба ведомства.
"Прокурор нации принял решение возбудить расследование в отношении президента республики Педро Кастильо по обвинению в предполагаемом преступлении против отправления правосудия — укрывательстве преступников. Предметом (расследования) являются недавние факты, касающиеся изменений в сфере внутренних дел", - говорится в сообщении в блоге прокуратуры в Twitter.
Уволенный два дня назад министр иностранных дел Перу
Мариано Гонсалес заявил, что президент страны покрывал людей из ближайшего окружения, в отношении которых возбуждены уголовные дела, после чего дал показания прокуратуре страны.
Бегство от правосудия бывшего министра транспорта и коммуникаций Хуана Сильвы, а также халатность и попустительство в розыске бывшего секретаря администрации президента Бруно Пачеко, предположительно вовлеченных в коррупцию, стали причиной отставки Мариано Гонсалеса.
Беглые чиновники, за информацию о которых назначена награда, фигурируют в расследовании прокуратуры о предполагаемом создании преступного сообщества в структуре Минтранса. Сильва и Пачеко, по мнению гособвинения, брали взятки при заключении госконтрактов.