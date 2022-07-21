https://ria.ru/20220721/rassledovanie-1804131190.html

Прокуратура Перу возбудила новое дело против президента Кастильо

Прокуратура Перу возбудила новое дело против президента Кастильо - РИА Новости, 21.07.2022

Прокуратура Перу возбудила новое дело против президента Кастильо

Прокуратура Перу расследует предполагаемое укрывательство преступников со стороны президента страны Педро Кастильо после обвинений бывшего главы МВД, сообщила... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T19:37

2022-07-21T19:37

2022-07-21T20:00

в мире

перу

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МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Прокуратура Перу расследует предполагаемое укрывательство преступников со стороны президента страны Педро Кастильо после обвинений бывшего главы МВД, сообщила пресс-служба ведомства.Уволенный два дня назад министр иностранных дел Перу Мариано Гонсалес заявил, что президент страны покрывал людей из ближайшего окружения, в отношении которых возбуждены уголовные дела, после чего дал показания прокуратуре страны.Бегство от правосудия бывшего министра транспорта и коммуникаций Хуана Сильвы, а также халатность и попустительство в розыске бывшего секретаря администрации президента Бруно Пачеко, предположительно вовлеченных в коррупцию, стали причиной отставки Мариано Гонсалеса.Беглые чиновники, за информацию о которых назначена награда, фигурируют в расследовании прокуратуры о предполагаемом создании преступного сообщества в структуре Минтранса. Сильва и Пачеко, по мнению гособвинения, брали взятки при заключении госконтрактов.

https://ria.ru/20220627/peru-1798291284.html

перу

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, перу