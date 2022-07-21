https://ria.ru/20220721/rabota-1803953619.html

В Подмосковье до конца года планируют создать до 70 тысяч рабочих мест

В Подмосковье до конца года планируют создать до 70 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 21.07.2022

В Подмосковье до конца года планируют создать до 70 тысяч рабочих мест

Почти 70 тысяч рабочих мест планируется создать на территории Московской области в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:32

2022-07-21T10:32

2022-07-21T10:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

игорь брынцалов

общество

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Почти 70 тысяч рабочих мест планируется создать на территории Московской области в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Ранее председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов провел встречу с представителями бизнеса на территории городского округа Домодедово."Сегодня на территории Подмосковья действует более 130 мер федеральной и региональной поддержки бизнеса. За счет новых инвестпроектов в этом году в регионе планируется создать порядка 70 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220418/regiony-1784014030.html

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Кирилл Волков

московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов, общество