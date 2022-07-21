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В Подмосковье до конца года планируют создать до 70 тысяч рабочих мест
В Подмосковье до конца года планируют создать до 70 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 21.07.2022
В Подмосковье до конца года планируют создать до 70 тысяч рабочих мест
Почти 70 тысяч рабочих мест планируется создать на территории Московской области в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:32
2022-07-21T10:32
2022-07-21T10:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
игорь брынцалов
общество
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Почти 70 тысяч рабочих мест планируется создать на территории Московской области в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Ранее председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов провел встречу с представителями бизнеса на территории городского округа Домодедово."Сегодня на территории Подмосковья действует более 130 мер федеральной и региональной поддержки бизнеса. За счет новых инвестпроектов в этом году в регионе планируется создать порядка 70 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220418/regiony-1784014030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов, общество
В Подмосковье до конца года планируют создать до 70 тысяч рабочих мест
В Московской области до конца года планируют создать до 70 тысяч рабочих мест