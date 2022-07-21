https://ria.ru/20220721/proverka-1803927387.html
Прокуратура начала проверку из-за обрушения моста в Приморье
Прокуратура начала проверку из-за обрушения моста в Приморье - РИА Новости, 21.07.2022
Прокуратура начала проверку из-за обрушения моста в Приморье
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения моста в Кировском районе Приморья, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T06:15
2022-07-21T06:15
2022-07-21T06:15
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения моста в Кировском районе Приморья, сообщает надзорное ведомство.Мост обрушился на автомобильной дороге Межгорье - Большие Ключи, прервано транспортное сообщение селом Хвищанка, селом Большие Ключи и поселком Горный. Там живут около 200 взрослых и 10 детей."Для установления всех обстоятельств и координации работы органов и служб на место происшествия выехал прокурор Кировского района Владимир Прихожденко. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере дорожной деятельности и безопасности дорожного движения, по результатам которой при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220706/most-1800602390.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Прокуратура начала проверку из-за обрушения моста в Приморье
Прокуратура начала проверку из-за обрушения моста в Кировском районе Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения моста в Кировском районе Приморья, сообщает надзорное ведомство.
Мост обрушился на автомобильной дороге Межгорье - Большие Ключи, прервано транспортное сообщение селом Хвищанка, селом Большие Ключи и поселком Горный. Там живут около 200 взрослых и 10 детей.
"Для установления всех обстоятельств и координации работы органов и служб на место происшествия выехал прокурор Кировского района Владимир Прихожденко. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере дорожной деятельности и безопасности дорожного движения, по результатам которой при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.