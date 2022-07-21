https://ria.ru/20220721/proverka-1803927387.html

Прокуратура начала проверку из-за обрушения моста в Приморье

Прокуратура начала проверку из-за обрушения моста в Приморье - РИА Новости, 21.07.2022

Прокуратура начала проверку из-за обрушения моста в Приморье

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения моста в Кировском районе Приморья, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T06:15

2022-07-21T06:15

2022-07-21T06:15

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения моста в Кировском районе Приморья, сообщает надзорное ведомство.Мост обрушился на автомобильной дороге Межгорье - Большие Ключи, прервано транспортное сообщение селом Хвищанка, селом Большие Ключи и поселком Горный. Там живут около 200 взрослых и 10 детей."Для установления всех обстоятельств и координации работы органов и служб на место происшествия выехал прокурор Кировского района Владимир Прихожденко. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере дорожной деятельности и безопасности дорожного движения, по результатам которой при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220706/most-1800602390.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия