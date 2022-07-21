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Прокуратура начала проверку из-за обрушения моста в Приморье - РИА Новости, 21.07.2022
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Прокуратура начала проверку из-за обрушения моста в Приморье
Прокуратура начала проверку из-за обрушения моста в Приморье - РИА Новости, 21.07.2022
Прокуратура начала проверку из-за обрушения моста в Приморье
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения моста в Кировском районе Приморья, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T06:15
2022-07-21T06:15
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения моста в Кировском районе Приморья, сообщает надзорное ведомство.Мост обрушился на автомобильной дороге Межгорье - Большие Ключи, прервано транспортное сообщение селом Хвищанка, селом Большие Ключи и поселком Горный. Там живут около 200 взрослых и 10 детей."Для установления всех обстоятельств и координации работы органов и служб на место происшествия выехал прокурор Кировского района Владимир Прихожденко. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере дорожной деятельности и безопасности дорожного движения, по результатам которой при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия
06:15 21.07.2022
 
Прокуратура начала проверку из-за обрушения моста в Приморье

Прокуратура начала проверку из-за обрушения моста в Кировском районе Приморья

© Depositphotos / digicomphotoПроседание грунта
Проседание грунта - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Depositphotos / digicomphoto
Проседание грунта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения моста в Кировском районе Приморья, сообщает надзорное ведомство.
Мост обрушился на автомобильной дороге Межгорье - Большие Ключи, прервано транспортное сообщение селом Хвищанка, селом Большие Ключи и поселком Горный. Там живут около 200 взрослых и 10 детей.
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"Для установления всех обстоятельств и координации работы органов и служб на место происшествия выехал прокурор Кировского района Владимир Прихожденко. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере дорожной деятельности и безопасности дорожного движения, по результатам которой при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
 
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