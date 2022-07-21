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Налетчика, расстрелявшего инкассаторов в Москве, вычислили спустя 19 лет - РИА Новости, 21.07.2022
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Налетчика, расстрелявшего инкассаторов в Москве, вычислили спустя 19 лет
Налетчика, расстрелявшего инкассаторов в Москве, вычислили спустя 19 лет - РИА Новости, 21.07.2022
Налетчика, расстрелявшего инкассаторов в Москве, вычислили спустя 19 лет
Правоохранители в Москве установили личность одного из участников вооруженного нападения на инкассаторов в 2003 году, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:13
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происшествия
россия
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сбербанк россии
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Правоохранители в Москве установили личность одного из участников вооруженного нападения на инкассаторов в 2003 году, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Вооруженное нападение на инкассаторскую машину, в результате которого пострадал один перевозчик денег, произошло в сентябре 2003 года на северо-востоке столицы. Машину с двумя сотрудниками после инкассации Сбербанка обстреляли из автомата и пистолета на Щелковском шоссе.Еще тогда уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на убийство, разбое и незаконном обороте оружия, однако почти 19 лет подвижек в расследовании не было.Были ли в ходе того налета захвачены деньги или нет, не уточняется.
https://ria.ru/20220718/korruptsiya-1803318062.html
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происшествия, россия, москва, сбербанк россии, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:13 21.07.2022 (обновлено: 14:15 21.07.2022)
 
Налетчика, расстрелявшего инкассаторов в Москве, вычислили спустя 19 лет

Источник: в Москве установили личность налетчика, расстрелявшего инкассаторов в 2003 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Правоохранители в Москве установили личность одного из участников вооруженного нападения на инкассаторов в 2003 году, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Вооруженное нападение на инкассаторскую машину, в результате которого пострадал один перевозчик денег, произошло в сентябре 2003 года на северо-востоке столицы. Машину с двумя сотрудниками после инкассации Сбербанка обстреляли из автомата и пистолета на Щелковском шоссе.
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В Петербурге экс-начальника отдела таможенного контроля осудили за взятки
Еще тогда уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на убийство, разбое и незаконном обороте оружия, однако почти 19 лет подвижек в расследовании не было.
"Благодаря кропотливой работе сотрудников правоохранительных органов удалось установить личность одного из налетчиков. Сейчас принимаются меры к его поимке", - сказал собеседник агентства.
Были ли в ходе того налета захвачены деньги или нет, не уточняется.
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