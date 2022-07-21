https://ria.ru/20220721/pozitsii-1803928841.html

Корреспонденты РИА Новости сняли позиции украинских войск в Старом Салтове

Корреспонденты РИА Новости сняли позиции украинских войск в Старом Салтове - РИА Новости, 21.07.2022

Корреспонденты РИА Новости сняли позиции украинских войск в Старом Салтове

Корреспонденты РИА Новости сняли на видео позиции украинских войск в поселке Старый Салтов Харьковской области, который националисты удерживают с весны. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T07:02

2022-07-21T07:02

2022-07-21T07:04

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РУБЕЖНОЕ (Харьковская область), 21 июл – РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости сняли на видео позиции украинских войск в поселке Старый Салтов Харьковской области, который националисты удерживают с весны.Союзные силы уже отбили соседнее село Рубежное и наносят удары по выявляемым позициям националистов в Старом Салтове, находящемся на правом берегу Северского Донца. На кадрах корреспондентов РИА Новости видна поврежденная церковь, на которой висит украинский флаг.Украинские военные стараются не выходить на берег реки и расположили свои огневые точки на окраине леса. Отсюда они ежедневно обстреливают поселки на другой стороне Северского Донца. Так, на днях они уничтожили частное конное хозяйство у села Заречное, выпустив по нему более 30 снарядов.Боевики из националистических батальонов заняли Старый Салтов в конце апреля. В частности, батальон "Кракен" из амнистированных уголовников отметился здесь жесткостью по отношению к мирному населению, а в начале мая была расстреляна колонна беженцев, которая направлялась в Харьков. Тогда погибло несколько человек, включая несовершеннолетних.

https://ria.ru/20220720/meduchrezhdeniya-1803903849.html

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Максим Горбачев

в мире, харьков, украина, россия