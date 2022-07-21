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Корреспонденты РИА Новости сняли позиции украинских войск в Старом Салтове - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/pozitsii-1803928841.html
Корреспонденты РИА Новости сняли позиции украинских войск в Старом Салтове
Корреспонденты РИА Новости сняли позиции украинских войск в Старом Салтове - РИА Новости, 21.07.2022
Корреспонденты РИА Новости сняли позиции украинских войск в Старом Салтове
Корреспонденты РИА Новости сняли на видео позиции украинских войск в поселке Старый Салтов Харьковской области, который националисты удерживают с весны. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T07:02
2022-07-21T07:04
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
россия
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РУБЕЖНОЕ (Харьковская область), 21 июл – РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости сняли на видео позиции украинских войск в поселке Старый Салтов Харьковской области, который националисты удерживают с весны.Союзные силы уже отбили соседнее село Рубежное и наносят удары по выявляемым позициям националистов в Старом Салтове, находящемся на правом берегу Северского Донца. На кадрах корреспондентов РИА Новости видна поврежденная церковь, на которой висит украинский флаг.Украинские военные стараются не выходить на берег реки и расположили свои огневые точки на окраине леса. Отсюда они ежедневно обстреливают поселки на другой стороне Северского Донца. Так, на днях они уничтожили частное конное хозяйство у села Заречное, выпустив по нему более 30 снарядов.Боевики из националистических батальонов заняли Старый Салтов в конце апреля. В частности, батальон "Кракен" из амнистированных уголовников отметился здесь жесткостью по отношению к мирному населению, а в начале мая была расстреляна колонна беженцев, которая направлялась в Харьков. Тогда погибло несколько человек, включая несовершеннолетних.
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в мире, харьков, украина, россия
07:02 21.07.2022 (обновлено: 07:04 21.07.2022)
 
Корреспонденты РИА Новости сняли позиции украинских войск в Старом Салтове

Корреспонденты РИА Новости сняли на видео позиции украинских войск в поселке Старый Салтов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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РУБЕЖНОЕ (Харьковская область), 21 июл – РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости сняли на видео позиции украинских войск в поселке Старый Салтов Харьковской области, который националисты удерживают с весны.
Союзные силы уже отбили соседнее село Рубежное и наносят удары по выявляемым позициям националистов в Старом Салтове, находящемся на правом берегу Северского Донца. На кадрах корреспондентов РИА Новости видна поврежденная церковь, на которой висит украинский флаг.
Украинские военные стараются не выходить на берег реки и расположили свои огневые точки на окраине леса. Отсюда они ежедневно обстреливают поселки на другой стороне Северского Донца. Так, на днях они уничтожили частное конное хозяйство у села Заречное, выпустив по нему более 30 снарядов.
Боевики из националистических батальонов заняли Старый Салтов в конце апреля. В частности, батальон "Кракен" из амнистированных уголовников отметился здесь жесткостью по отношению к мирному населению, а в начале мая была расстреляна колонна беженцев, которая направлялась в Харьков. Тогда погибло несколько человек, включая несовершеннолетних.
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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