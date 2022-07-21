https://ria.ru/20220721/pomosch-1804146841.html
Российские военные провели пять гуманитарных акций в районах спецоперации
Российские военные провели пять гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 21.07.2022
Российские военные провели пять гуманитарных акций в районах спецоперации
Пять гуманитарных акций проводятся в четверг на Донбассе, а также в Харьковской и Херсонской областях, населению передается почти 360 тонн гуманитарных грузов,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T21:40
2022-07-21T21:40
2022-07-21T21:40
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пять гуманитарных акций проводятся в четверг на Донбассе, а также в Харьковской и Херсонской областях, населению передается почти 360 тонн гуманитарных грузов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Двадцать первого июля 2022 года проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 359,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев на брифинге.Всего в республики Донбасса и на Украину с 2 марта доставлено 46 тысяч 193,8 тонны гуманитарной помощи, проведено 1339 акций, отметил генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, донбасс, херсонская область , луганская народная республика
Российские военные провели пять гуманитарных акций в районах спецоперации
Мизинцев: российские военные провели пять гуманитарных акций в районах спецоперации