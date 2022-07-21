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В США решат проблему с преступностью наймом большего числа полицейских

В США решат проблему с преступностью наймом большего числа полицейских - РИА Новости, 21.07.2022

В США решат проблему с преступностью наймом большего числа полицейских

Проблему вооруженного насилия и оборота опиоидов администрация США решит наймом дополнительных 100 тыс полицейских в ближайшие пять лет, информирует Белый дом. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:06

2022-07-21T16:06

2022-07-21T16:06

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джо байден

сша

пенсильвания

америка

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Проблему вооруженного насилия и оборота опиоидов администрация США решит наймом дополнительных 100 тыс полицейских в ближайшие пять лет, информирует Белый дом.В четверг президент США Джо Байден выступит в штате Пенсильвания о новых действиях по сокращению вооруженного насилия.Как говорится в распространенных администрацией материалах, план президента США Джо Байдена по достижению большей безопасности в Америке включает "помощь в найме и обучении 100 тыс дополнительных офицеров полиции". Для этого в следующие пять лет будут выделены средства в размере 13 млрд долларов, говорится в сообщении.Около 3 млрд долларов пойдут на помощь сообществам в раскрытии убийств, чтобы убрать стрелков с улиц. Кроме того, план предусматривает ужесточение наказаний за оборот фентанила, информирует администрация.В сообщении говорится, что Байден будет и дальше работать над ужесточением оборота оружия, продвигать меры по запрещению штурмовых винтовок и магазинов большей емкости.Байден ранее подписал закон о новых положениях в сфере контроля за оборотом оружия, которые, в частности, ужесточают проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, поощряют штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансируют программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.Это была не первая в этом году инициатива по преодолению "эпидемии вооруженного насилия", как ситуацию ранее охарактеризовал Байден. До этого президент США призывал к ответственности компании-производителей, а также подписал закон, который запрещает продажу в интернете наборов для самостоятельного сбора пистолетов, оружие, полученное таким образом, невозможно отследить, поскольку на заводе на него не ставят серийные номера.Еще одним шагом на пути к снижению числа убийств стало введенное минюстом США правило о том, что продавать оружие можно только тем, кто подтвердил наличие дома сейфа для его безопасного хранения, сообщал ранее Белый дом.По данным аналитиков, с начала года в США в ходе инцидентов с применением огнестрельного оружия погибли более 11 тыс человек. -0-

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сша

пенсильвания

америка

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в мире, джо байден, сша, пенсильвания, америка