Портфель программ поддержки РЭЦ в 2022 году вырос вдвое относительно 2021
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Портфель программ поддержки в 2022 году, который проходит через Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), удвоился по сравнению с прошлым годом и составил 76 миллиардов рублей, сообщил управляющий директор по администрированию субсидий РЭЦ Константин Евстюхин.
"В 2022 году существенно вырос портфель программ поддержки, который проходит через РЭЦ. Он практически удвоился по сравнению с прошлым годом и составляет 76 миллиардов рублей. Это позволяет нам как институту развития экспорта поддерживать большее количество экспортеров на пути к адаптации к внешним вызовам", – сказал Евстюхин на форуме "Уникальный Алтай – 2022" в Барнауле.
По его словам, речь идет о специальных программах государственной поддержки, которые позволяют российским компаниям компенсировать затраты на различные направления экспортной деятельности.
Он также отметил, что с 2023 года бюджет программы по возмещению затрат на обратный выкуп продукции сельхозмашиностроения будет увеличен на 40% – до 700 миллионов рублей. Программа позволяет производителям на выгодных условиях продавать сельхозтехнику и компенсировать часть затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции.
Кроме того, в 2022 году планируется предоставить поддержку по транспортировке продукции обрабатывающих отраслей промышленности, на что предусмотрено порядка 8 миллиардов рублей. РЭЦ совместно с Минпромторгом России планируют в ближайшее время запустить заявочную кампанию для экспортеров для получения такой поддержки.
"В 2022 году существенно вырос портфель программ поддержки, который проходит через РЭЦ. Он практически удвоился по сравнению с прошлым годом и составляет 76 миллиардов рублей. Это позволяет нам как институту развития экспорта поддерживать большее количество экспортеров на пути к адаптации к внешним вызовам", – сказал Евстюхин на форуме "Уникальный Алтай – 2022" в Барнауле.
По его словам, речь идет о специальных программах государственной поддержки, которые позволяют российским компаниям компенсировать затраты на различные направления экспортной деятельности.
Он также отметил, что с 2023 года бюджет программы по возмещению затрат на обратный выкуп продукции сельхозмашиностроения будет увеличен на 40% – до 700 миллионов рублей. Программа позволяет производителям на выгодных условиях продавать сельхозтехнику и компенсировать часть затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции.
Кроме того, в 2022 году планируется предоставить поддержку по транспортировке продукции обрабатывающих отраслей промышленности, на что предусмотрено порядка 8 миллиардов рублей. РЭЦ совместно с Минпромторгом России планируют в ближайшее время запустить заявочную кампанию для экспортеров для получения такой поддержки.