https://ria.ru/20220721/podderzhka-1804083756.html

Портфель программ поддержки РЭЦ в 2022 году вырос вдвое относительно 2021

Портфель программ поддержки РЭЦ в 2022 году вырос вдвое относительно 2021 - РИА Новости, 21.07.2022

Портфель программ поддержки РЭЦ в 2022 году вырос вдвое относительно 2021

Портфель программ поддержки в 2022 году, который проходит через Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), удвоился по сравнению с прошлым годом и составил... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:07

2022-07-21T17:07

2022-07-21T17:07

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

технологии

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Портфель программ поддержки в 2022 году, который проходит через Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), удвоился по сравнению с прошлым годом и составил 76 миллиардов рублей, сообщил управляющий директор по администрированию субсидий РЭЦ Константин Евстюхин."В 2022 году существенно вырос портфель программ поддержки, который проходит через РЭЦ. Он практически удвоился по сравнению с прошлым годом и составляет 76 миллиардов рублей. Это позволяет нам как институту развития экспорта поддерживать большее количество экспортеров на пути к адаптации к внешним вызовам", – сказал Евстюхин на форуме "Уникальный Алтай – 2022" в Барнауле.По его словам, речь идет о специальных программах государственной поддержки, которые позволяют российским компаниям компенсировать затраты на различные направления экспортной деятельности.Он также отметил, что с 2023 года бюджет программы по возмещению затрат на обратный выкуп продукции сельхозмашиностроения будет увеличен на 40% – до 700 миллионов рублей. Программа позволяет производителям на выгодных условиях продавать сельхозтехнику и компенсировать часть затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции.Кроме того, в 2022 году планируется предоставить поддержку по транспортировке продукции обрабатывающих отраслей промышленности, на что предусмотрено порядка 8 миллиардов рублей. РЭЦ совместно с Минпромторгом России планируют в ближайшее время запустить заявочную кампанию для экспортеров для получения такой поддержки.

https://ria.ru/20220708/prodvizhenie-1801269876.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)