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Портфель программ поддержки РЭЦ в 2022 году вырос вдвое относительно 2021 - РИА Новости, 21.07.2022
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Портфель программ поддержки РЭЦ в 2022 году вырос вдвое относительно 2021
Портфель программ поддержки РЭЦ в 2022 году вырос вдвое относительно 2021 - РИА Новости, 21.07.2022
Портфель программ поддержки РЭЦ в 2022 году вырос вдвое относительно 2021
Портфель программ поддержки в 2022 году, который проходит через Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), удвоился по сравнению с прошлым годом и составил... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:07
2022-07-21T17:07
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Портфель программ поддержки в 2022 году, который проходит через Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), удвоился по сравнению с прошлым годом и составил 76 миллиардов рублей, сообщил управляющий директор по администрированию субсидий РЭЦ Константин Евстюхин."В 2022 году существенно вырос портфель программ поддержки, который проходит через РЭЦ. Он практически удвоился по сравнению с прошлым годом и составляет 76 миллиардов рублей. Это позволяет нам как институту развития экспорта поддерживать большее количество экспортеров на пути к адаптации к внешним вызовам", – сказал Евстюхин на форуме "Уникальный Алтай – 2022" в Барнауле.По его словам, речь идет о специальных программах государственной поддержки, которые позволяют российским компаниям компенсировать затраты на различные направления экспортной деятельности.Он также отметил, что с 2023 года бюджет программы по возмещению затрат на обратный выкуп продукции сельхозмашиностроения будет увеличен на 40% – до 700 миллионов рублей. Программа позволяет производителям на выгодных условиях продавать сельхозтехнику и компенсировать часть затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции.Кроме того, в 2022 году планируется предоставить поддержку по транспортировке продукции обрабатывающих отраслей промышленности, на что предусмотрено порядка 8 миллиардов рублей. РЭЦ совместно с Минпромторгом России планируют в ближайшее время запустить заявочную кампанию для экспортеров для получения такой поддержки.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
17:07 21.07.2022
 

Портфель программ поддержки РЭЦ в 2022 году вырос вдвое относительно 2021

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Портфель программ поддержки в 2022 году, который проходит через Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), удвоился по сравнению с прошлым годом и составил 76 миллиардов рублей, сообщил управляющий директор по администрированию субсидий РЭЦ Константин Евстюхин.

"В 2022 году существенно вырос портфель программ поддержки, который проходит через РЭЦ. Он практически удвоился по сравнению с прошлым годом и составляет 76 миллиардов рублей. Это позволяет нам как институту развития экспорта поддерживать большее количество экспортеров на пути к адаптации к внешним вызовам", – сказал Евстюхин на форуме "Уникальный Алтай – 2022" в Барнауле.

По его словам, речь идет о специальных программах государственной поддержки, которые позволяют российским компаниям компенсировать затраты на различные направления экспортной деятельности.

Он также отметил, что с 2023 года бюджет программы по возмещению затрат на обратный выкуп продукции сельхозмашиностроения будет увеличен на 40% – до 700 миллионов рублей. Программа позволяет производителям на выгодных условиях продавать сельхозтехнику и компенсировать часть затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции.

Кроме того, в 2022 году планируется предоставить поддержку по транспортировке продукции обрабатывающих отраслей промышленности, на что предусмотрено порядка 8 миллиардов рублей. РЭЦ совместно с Минпромторгом России планируют в ближайшее время запустить заявочную кампанию для экспортеров для получения такой поддержки.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТехнологииРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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