https://ria.ru/20220721/peregovory-1804140019.html

Новак и глава МИД Венгрии начали переговоры

Новак и глава МИД Венгрии начали переговоры - РИА Новости, 21.07.2022

Новак и глава МИД Венгрии начали переговоры

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что начал переговоры о поставках российского газа с вице-премьером РФ по энергетике Александром Новаком. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T20:39

2022-07-21T20:39

2022-07-21T20:40

цены на нефть

сергей лавров

венгрия

аэс "пакш"

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что начал переговоры о поставках российского газа с вице-премьером РФ по энергетике Александром Новаком.Ранее в четверг Сийярто провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым, на которой также обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов газа в Венгрию.Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.

https://ria.ru/20220713/vengriya-1802187573.html

венгрия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, сергей лавров, венгрия, аэс "пакш", санкции в отношении россии