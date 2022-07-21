20:39 21.07.2022 (обновлено: 20:40 21.07.2022)
Новак и глава МИД Венгрии начали переговоры
Вице-премьер Новак и глава МИД Венгрии Сийярто начали переговоры о поставках газа
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что начал переговоры о поставках российского газа с вице-премьером РФ по энергетике Александром Новаком.
"Начались переговоры с вице-премьером по энергетике Александром Новаком. Несмотря на обстоятельства, мы обязаны обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии, чтобы природного газа хватило каждому венгру, каждой венгерской семье и каждому венгерскому предприятию", - написал Сийярто в соцсетях.
Ранее в четверг Сийярто провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым, на которой также обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов газа в Венгрию.
Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.