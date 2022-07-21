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Новак и глава МИД Венгрии начали переговоры - РИА Новости, 21.07.2022
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Новак и глава МИД Венгрии начали переговоры
Новак и глава МИД Венгрии начали переговоры - РИА Новости, 21.07.2022
Новак и глава МИД Венгрии начали переговоры
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что начал переговоры о поставках российского газа с вице-премьером РФ по энергетике Александром Новаком. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T20:39
2022-07-21T20:40
цены на нефть
сергей лавров
венгрия
аэс "пакш"
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что начал переговоры о поставках российского газа с вице-премьером РФ по энергетике Александром Новаком.Ранее в четверг Сийярто провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым, на которой также обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов газа в Венгрию.Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
https://ria.ru/20220713/vengriya-1802187573.html
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цены на нефть, сергей лавров, венгрия, аэс "пакш", санкции в отношении россии
20:39 21.07.2022 (обновлено: 20:40 21.07.2022)
 
Новак и глава МИД Венгрии начали переговоры

Вице-премьер Новак и глава МИД Венгрии Сийярто начали переговоры о поставках газа

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что начал переговоры о поставках российского газа с вице-премьером РФ по энергетике Александром Новаком.
"Начались переговоры с вице-премьером по энергетике Александром Новаком. Несмотря на обстоятельства, мы обязаны обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии, чтобы природного газа хватило каждому венгру, каждой венгерской семье и каждому венгерскому предприятию", - написал Сийярто в соцсетях.
Ранее в четверг Сийярто провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым, на которой также обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов газа в Венгрию.
Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
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