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Десятки протестующих и полицейских пострадали на протестах в Панаме - РИА Новости, 21.07.2022
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Десятки протестующих и полицейских пострадали на протестах в Панаме
Десятки протестующих и полицейских пострадали на протестах в Панаме - РИА Новости, 21.07.2022
Десятки протестующих и полицейских пострадали на протестах в Панаме
В результате столкновений протестующих и сил правопорядка в панамском Сантьяго ранения получили не менее 56 человек с обеих сторон, двое госпитализированы,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T20:52
2022-07-21T20:53
в мире
панама
сантьяго (город)
здоровье - общество
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МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. В результате столкновений протестующих и сил правопорядка в панамском Сантьяго ранения получили не менее 56 человек с обеих сторон, двое госпитализированы, сообщили в офисе омбудсмена."Правозащитники зарегистрировали в общей сложности 56 человек, включая гражданских лиц и сотрудников полиции, которым была оказана медицинская помощь в больнице имени Луиса Чичо Фабрега и в поликлинике CSS. Кроме того, медперсонал продолжает следить за состоянием здоровья двух госпитализированных лиц", - говорится в сообщении в блоге омбудсмена Эдуардо Лебланка в Twitter.Протесты в Панаме против роста цен на топливо, продовольственную корзину и лекарства, а также коррупции, начались 8 июля и до недавних дней были ненасильственными. Профсоюзы и социальные движения помимо манифестаций в городах продолжают перекрывать ключевые автомагистрали, включая Панамериканское шоссе, пропуская лишь транспорт с продуктами питания и кареты скорой помощи.Несмотря на оперативное решение правительства снизить фиксированную стоимость бензина до уровня 3,25 доллара за галлон (около $0,86 за литр), одного из самых низких на континенте, протесты продолжились, а в Сантьяго, столице провинции Верагуас, дошли до прямых столкновений с сотрудниками правопорядка.В социальных сетях распространяются видео с ранеными протестующими в Сантьяго, которые утверждают, что силы правопорядка применяют против них дробовое оружие.По информации национальной полиции, ранения в этом городе получили семь сотрудников, задержаны более 20 человек.Единый переговорный стол протестующих, организованный при посредничестве местной католической церкви, начал работу 19 июля и согласовал восемь ключевых требований протеста. Ожидается, что 21 июля к работе стола присоединится делегация министров и технических специалистов правительства.Профсоюзы и социальные движения Панамы требуют дальнейшего снижения фиксированной цены на топливо, снижения и заморозки стоимости электроэнергии, снижения цен на базовую корзину без ущерба производителям, ликвидации дефицита лекарств, выделения 6% ВВП страны на образование, реформы фонда социального страхования, борьбы с коррупцией и создания межведомственной комиссии по контролю за исполнением этих требований.По данным торгово-промышленной палаты Панамы, убытки от протестных акций в стране уже превысили полмиллиарда долларов, наибольшие потери из-за нарушения логистики испытывают сельхозпроизводители.
https://ria.ru/20220706/protesty-1800821439.html
https://ria.ru/20220705/ospa-1800524888.html
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в мире, панама, сантьяго (город), здоровье - общество
20:52 21.07.2022 (обновлено: 20:53 21.07.2022)
 
Десятки протестующих и полицейских пострадали на протестах в Панаме

Омбудсмен: десятки протестующих и полицейских пострадали на протестах в Панаме

© AP Photo / Arnulfo FrancoСотрудники полиции Панамы
Сотрудники полиции Панамы - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Arnulfo Franco
Сотрудники полиции Панамы. Архивное фото
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МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. В результате столкновений протестующих и сил правопорядка в панамском Сантьяго ранения получили не менее 56 человек с обеих сторон, двое госпитализированы, сообщили в офисе омбудсмена.
"Правозащитники зарегистрировали в общей сложности 56 человек, включая гражданских лиц и сотрудников полиции, которым была оказана медицинская помощь в больнице имени Луиса Чичо Фабрега и в поликлинике CSS. Кроме того, медперсонал продолжает следить за состоянием здоровья двух госпитализированных лиц", - говорится в сообщении в блоге омбудсмена Эдуардо Лебланка в Twitter.
Вид на столицу Панамы - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 23:29
В Панаме начались протесты с требованием заморозить цены на топливо
Протесты в Панаме против роста цен на топливо, продовольственную корзину и лекарства, а также коррупции, начались 8 июля и до недавних дней были ненасильственными. Профсоюзы и социальные движения помимо манифестаций в городах продолжают перекрывать ключевые автомагистрали, включая Панамериканское шоссе, пропуская лишь транспорт с продуктами питания и кареты скорой помощи.
Несмотря на оперативное решение правительства снизить фиксированную стоимость бензина до уровня 3,25 доллара за галлон (около $0,86 за литр), одного из самых низких на континенте, протесты продолжились, а в Сантьяго, столице провинции Верагуас, дошли до прямых столкновений с сотрудниками правопорядка.
В социальных сетях распространяются видео с ранеными протестующими в Сантьяго, которые утверждают, что силы правопорядка применяют против них дробовое оружие.
По информации национальной полиции, ранения в этом городе получили семь сотрудников, задержаны более 20 человек.
Единый переговорный стол протестующих, организованный при посредничестве местной католической церкви, начал работу 19 июля и согласовал восемь ключевых требований протеста. Ожидается, что 21 июля к работе стола присоединится делегация министров и технических специалистов правительства.
Профсоюзы и социальные движения Панамы требуют дальнейшего снижения фиксированной цены на топливо, снижения и заморозки стоимости электроэнергии, снижения цен на базовую корзину без ущерба производителям, ликвидации дефицита лекарств, выделения 6% ВВП страны на образование, реформы фонда социального страхования, борьбы с коррупцией и создания межведомственной комиссии по контролю за исполнением этих требований.
По данным торгово-промышленной палаты Панамы, убытки от протестных акций в стране уже превысили полмиллиарда долларов, наибольшие потери из-за нарушения логистики испытывают сельхозпроизводители.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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