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Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 21.07.2022
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Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО
Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 21.07.2022
Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО
Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Швеции и Финляндии в состав НАТО, заявила в четверг министр иностранных дел Бельгии Аджа Лабиб. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:00
2022-07-21T16:00
в мире
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швеция
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Швеции и Финляндии в состав НАТО, заявила в четверг министр иностранных дел Бельгии Аджа Лабиб."Это официально! Бельгия завершила процедуру ратификации вхождения Финляндии и Швеции в НАТО", - сообщила она в своём Twitter.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в Альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Затем 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.На настоящий момент заявки Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 17 стран из 30. Ими стали Канада, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Великобритания, Албания, Польша, Германия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Словения, Латвия, Хорватия, Румыния и Франция.
https://ria.ru/20220715/lyabib-1802651312.html
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в мире, финляндия, швеция, бельгия, нато
16:00 21.07.2022
 
Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО

МИД Бельгии сообщил о ратификации соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Швеции и Финляндии в состав НАТО, заявила в четверг министр иностранных дел Бельгии Аджа Лабиб.
"Это официально! Бельгия завершила процедуру ратификации вхождения Финляндии и Швеции в НАТО", - сообщила она в своём Twitter.
Министерство иностранных дел Бельгии
15 июля, 12:04
Главой МИД Бельгии станет бывшая телеведущая
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в Альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Затем 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
На настоящий момент заявки Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 17 стран из 30. Ими стали Канада, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Великобритания, Албания, Польша, Германия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Словения, Латвия, Хорватия, Румыния и Франция.
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на саммите НАТО в Мадриде. 29 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 10:27
В Бельгии считают, что конфликт на Украине можно решить только на поле боя
 
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