https://ria.ru/20220721/nato-1804061252.html

Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО

Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 21.07.2022

Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО

Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Швеции и Финляндии в состав НАТО, заявила в четверг министр иностранных дел Бельгии Аджа Лабиб. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:00

2022-07-21T16:00

2022-07-21T16:00

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БРЮССЕЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Швеции и Финляндии в состав НАТО, заявила в четверг министр иностранных дел Бельгии Аджа Лабиб."Это официально! Бельгия завершила процедуру ратификации вхождения Финляндии и Швеции в НАТО", - сообщила она в своём Twitter.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в Альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Затем 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.На настоящий момент заявки Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 17 стран из 30. Ими стали Канада, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Великобритания, Албания, Польша, Германия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Словения, Латвия, Хорватия, Румыния и Франция.

https://ria.ru/20220715/lyabib-1802651312.html

https://ria.ru/20220629/ukraina-1798920548.html

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