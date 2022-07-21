https://ria.ru/20220721/manturov-1804150357.html

Мантуров обсудил с главой МИД Венгрии вопросы промышленной кооперации

Мантуров обсудил с главой МИД Венгрии вопросы промышленной кооперации - РИА Новости, 21.07.2022

Мантуров обсудил с главой МИД Венгрии вопросы промышленной кооперации

Вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили вопросы торгового и промышленного... РИА Новости, 21.07.2022

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2022-07-21T22:07

2022-07-21T22:07

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили вопросы торгового и промышленного сотрудничества между государствами, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.Глава МИД Венгрии находится в Москве с визитом. Ранее у него состоялись переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также курирующим в кабмине РФ энергетический комплекс вице-премьером Александром Новаком.Накануне визита Сийярто в Москву венгерское агентство MTI со ссылкой на представителя венгерского МИД Мате Пачолаи сообщало, что на переговорах в том числе речь пойдет о закупке дополнительных объемов российского газа.

https://ria.ru/20220721/gaz-1804140737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, сергей лавров, александр новак, денис мантуров, россия, москва, мид венгрии