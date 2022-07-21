Мантуров обсудил с главой МИД Венгрии вопросы промышленной кооперации
Вице-премьер Мантуров обсудил с главой МИД Венгрии Сийярто вопросы промышленной кооперации
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров . Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили вопросы торгового и промышленного сотрудничества между государствами, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
"Вице-премьер - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сиярто вопросы торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации", - говорится в сообщении.
Глава МИД Венгрии находится в Москве с визитом. Ранее у него состоялись переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также курирующим в кабмине РФ энергетический комплекс вице-премьером Александром Новаком.
Накануне визита Сийярто в Москву венгерское агентство MTI со ссылкой на представителя венгерского МИД Мате Пачолаи сообщало, что на переговорах в том числе речь пойдет о закупке дополнительных объемов российского газа.