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Кадыров назвал трех своих львят-альбиносов в честь городов Донбасса

Кадыров назвал трех своих львят-альбиносов в честь городов Донбасса - РИА Новости, 21.07.2022

Кадыров назвал трех своих львят-альбиносов в честь городов Донбасса

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал своих трех любимых львят-альбиносов в честь городов Донбасса и высказал идею, в каком направлении стоит задуматься при... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:25

2022-07-21T16:25

2022-07-21T16:25

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ГРОЗНЫЙ, 21 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал своих трех любимых львят-альбиносов в честь городов Донбасса и высказал идею, в каком направлении стоит задуматься при "наречении" других животных из своего частного зоопарка."Мои любимые львята-альбиносы официально получили клички. Долго думали, как их назвать. <...> Учитывая успешные результаты спецоперации на Украине и ЛНР, а также планы по скорейшему освобождению ДНР, принято решение назвать львят Донни - в честь Донецка, Ганс - в честь Луганска, Марип - в честь Мариуполя", - сообщил Кадыров, публикуя видео с тремя детенышами льва в своем Telegram-канале.Кроме того, добавил он, в Европе есть еще много столиц, в честь которых можно назвать и других львят. "Всему свое время, не будем торопить события", - добавил чеченский лидер в этой связи.

https://ria.ru/20220613/obschestvo-1795047482.html

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Кирилл Волков

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