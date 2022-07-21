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Кадыров назвал трех своих львят-альбиносов в честь городов Донбасса - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/lvyata-1804070602.html
Кадыров назвал трех своих львят-альбиносов в честь городов Донбасса
Кадыров назвал трех своих львят-альбиносов в честь городов Донбасса - РИА Новости, 21.07.2022
Кадыров назвал трех своих львят-альбиносов в честь городов Донбасса
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал своих трех любимых львят-альбиносов в честь городов Донбасса и высказал идею, в каком направлении стоит задуматься при... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:25
2022-07-21T16:25
специальная военная операция на украине
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
чеченская республика (чечня)
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 21 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал своих трех любимых львят-альбиносов в честь городов Донбасса и высказал идею, в каком направлении стоит задуматься при "наречении" других животных из своего частного зоопарка."Мои любимые львята-альбиносы официально получили клички. Долго думали, как их назвать. &lt;...&gt; Учитывая успешные результаты спецоперации на Украине и ЛНР, а также планы по скорейшему освобождению ДНР, принято решение назвать львят Донни - в честь Донецка, Ганс - в честь Луганска, Марип - в честь Мариуполя", - сообщил Кадыров, публикуя видео с тремя детенышами льва в своем Telegram-канале.Кроме того, добавил он, в Европе есть еще много столиц, в честь которых можно назвать и других львят. "Всему свое время, не будем торопить события", - добавил чеченский лидер в этой связи.
https://ria.ru/20220613/obschestvo-1795047482.html
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украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, чеченская республика (чечня), россия, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
16:25 21.07.2022
 
Кадыров назвал трех своих львят-альбиносов в честь городов Донбасса

Кадыров назвал трех своих львят-альбиносов в честь Донецка, Луганска и Мариуполя

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 21 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал своих трех любимых львят-альбиносов в честь городов Донбасса и высказал идею, в каком направлении стоит задуматься при "наречении" других животных из своего частного зоопарка.
"Мои любимые львята-альбиносы официально получили клички. Долго думали, как их назвать. <...> Учитывая успешные результаты спецоперации на Украине и ЛНР, а также планы по скорейшему освобождению ДНР, принято решение назвать львят Донни - в честь Донецка, Ганс - в честь Луганска, Марип - в честь Мариуполя", - сообщил Кадыров, публикуя видео с тремя детенышами льва в своем Telegram-канале.
Кроме того, добавил он, в Европе есть еще много столиц, в честь которых можно назвать и других львят. "Всему свое время, не будем торопить события", - добавил чеченский лидер в этой связи.
Мы назовем его Борз – Кадыров дал имя спасенному на Азовстали питбулю - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 16:23
Спасенного на "Азовстали" питбуля отдали Кадырову
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ миреЧеченская республика (Чечня)РоссияРамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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