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Лекарства в селах Томской области будут продавать через почтовые отделения - РИА Новости, 21.07.2022
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https://ria.ru/20220721/lekarstva-1804031551.html
Лекарства в селах Томской области будут продавать через почтовые отделения
Лекарства в селах Томской области будут продавать через почтовые отделения - РИА Новости, 21.07.2022
Лекарства в селах Томской области будут продавать через почтовые отделения
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур после обращений сельских жителей о проблемах с приобретением лекарств поручил организовать их продажу через... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:35
2022-07-21T14:36
общество
здоровье - общество
владимир путин
томская область
россия
почта россии
томская область
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ТОМСК, 21 июл – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур после обращений сельских жителей о проблемах с приобретением лекарств поручил организовать их продажу через отделения почтовой связи, сообщает обладминистрация.Глава региона отметил, что наличие аптеки в деревне – это скорее исключение, чем правило, так как предпринимателям на селе работать сложно в силу логистики и низкой рентабельности. В связи с этим лекарства людям отпускают в фельдшерско-акушерских пунктах или во врачебных амбулаториях, которые в Томской области из 570 сел есть только в 264."Получается, что жители большей части населенных пунктов купить необходимые им лекарства по месту жительства не могут… Заболевшему человеку приходится проделать длинный путь до райцентра или до ближайшего крупного населенного пункта, где есть аптека или ФАП. Так быть не должно", - заявил Мазур.Глава региона обратил внимание, что еще в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству и "Почте России" расширить перечень услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи, в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в селах, лекарственными препаратами. "Рассчитываю, что "Почта России" будет заинтересована в реализации этого проекта. Давайте назовем его "Лекарства через почту", - предложил врио губернатора.Всего в Томской области 322 почтовых отделения, из них 240 работают именно в сельской местности и обслуживают 535 сельских населенных пунктов, включая труднодоступные села и с малочисленным населением.
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общество, здоровье - общество, владимир путин, томская область, россия, почта россии
14:35 21.07.2022 (обновлено: 14:36 21.07.2022)
 
Лекарства в селах Томской области будут продавать через почтовые отделения

Лекарства в селах Томской области будут продавать через почтовые отделения

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПочтовое отделение
Почтовое отделение - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ТОМСК, 21 июл – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур после обращений сельских жителей о проблемах с приобретением лекарств поручил организовать их продажу через отделения почтовой связи, сообщает обладминистрация.
"Владимир Мазур поручил департаменту здравоохранения и департаменту лицензирования и государственного контроля совместно с томским филиалом "Почты России" организовать в селах реализацию лекарств через отделения связи", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что наличие аптеки в деревне – это скорее исключение, чем правило, так как предпринимателям на селе работать сложно в силу логистики и низкой рентабельности. В связи с этим лекарства людям отпускают в фельдшерско-акушерских пунктах или во врачебных амбулаториях, которые в Томской области из 570 сел есть только в 264.
"Получается, что жители большей части населенных пунктов купить необходимые им лекарства по месту жительства не могут… Заболевшему человеку приходится проделать длинный путь до райцентра или до ближайшего крупного населенного пункта, где есть аптека или ФАП. Так быть не должно", - заявил Мазур.
Глава региона обратил внимание, что еще в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству и "Почте России" расширить перечень услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи, в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в селах, лекарственными препаратами. "Рассчитываю, что "Почта России" будет заинтересована в реализации этого проекта. Давайте назовем его "Лекарства через почту", - предложил врио губернатора.
Всего в Томской области 322 почтовых отделения, из них 240 работают именно в сельской местности и обслуживают 535 сельских населенных пунктов, включая труднодоступные села и с малочисленным населением.
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